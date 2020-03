Sindicatos fazem acordo para garantir emprego no turismo

Foz do Iguaçu – Dirigentes do Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) e do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Foz do Iguaçu firmaram acordo nessa sexta-feira (20) para a manutenção de empregos nos setores da hotelaria, hospedagem, bares e gastronomia.

O termo permite a suspensão temporária do contrato de trabalho para que os trabalhadores façam cursos on-line, com acesso do trabalhador a uma bolsa paga pelo governo e ajuda compensatória das empresas. O período de suspensão temporária dos contratos poderá durar de dois a cinco meses e estabilidade mínima de três meses após o retorno ao trabalho.

O presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin, considerou como “histórico” o acordo: “O colaborador não será demitido, terá tempo para se qualificar, mantendo sua renda. E o empresário garantirá um alívio nesse período difícil. Demitir funcionários tem custo para a empresa, e depois que esse momento passar serão necessárias recontratações”.

O líder sindical Vilson Martins explicou que o acordo é resultado da preocupação da entidade com a preservação da saúde e do emprego do trabalhador: “Os trabalhadores teriam que ser afastados do local de trabalho, o que se daria por meio de demissão ou férias. Encontramos uma solução amparada na legislação, com afastamento e garantia do emprego”.