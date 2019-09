Show Rural Coopavel amplia estruturas para mais conforto aos visitantes

O Show Rural Coopavel em Cascavel é uma força em movimento. Para apresentar tendências e novidades das mais relevantes do agronegócio no mundo, o evento precisa estar sempre conectado ao novo e estruturado para bem recepcionar agricultores, técnicos, diretores de grandes empresas e líderes dos mais diversos segmentos produtivos, representativos e políticos. E os preparativos para a edição de 2020 estão acelerados. “Tudo o que fazemos é para dar a melhor resposta possível a quem frequenta uma mostra fortemente conectada à pesquisa, à tecnologia e à inovação”, diz o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

A área que desde 1989 abriga o Show Rural Coopavel é uma espécie de canteiro de obras permanente. Toda a estrutura já construída precisa de manutenção e melhorias, e novas, segundo as demandas anualmente apresentadas, são construídas no parque para permitir a realização sem qualquer transtorno ou atropelo. Uma das principais novidades será um espaço físico de dois mil metros quadrados em construção ao lado da área administrativa e que será conhecida como a nova casa do cooperativismo no Estado. Construído em parceria com a Ocepar, o ambiente já chamado de Paraná Cooperativo vai abrir espaço para que as cooperativas do sistema também participem ativamente desse que é um dos três maiores eventos do agronegócio do mundo.

Estão adiantadas também as melhorias na estrutura que abriga o setor pecuário. O espaço destinado à comercialização de animais será totalmente coberto, oferecendo mais conforto aos animais e mais comodidade a todos que frequentarem e trabalharem nesse local, diz o coordenador geral do Show Rural Coopavel, Rogério Rizzardi. A fachada também vai ser realçada. O evento que há 31 anos ocorre em Cascavel costuma sair na frente quando o assunto é a qualidade da estrutura de visitação colocada à disposição das centenas de milhares de pessoas que passam pelo local. Por isso, haverá avanços na estrutura de ruas que cortam o parque.

Rizzardi informa que algumas ruas terão a sua largura ampliada de três para cinco metros, que outras receberão pavimentação e outras ainda serão integradas ao sistema de cobertura, que protege os visitantes do sol e da chuva. A 32ª edição trará novidades também no setor de alimentação. O Show Rural Coopavel terá, de 3 a 7 de fevereiro de 2020, mais de 600 expositores. “O ritmo de trabalho é intenso e estamos todos dedicados para fazer o melhor evento para você visitante, que entende que estar conectado às mudanças e às oportunidades de um novo tempo é fundamental”, diz o coordenador geral.