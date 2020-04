Sesa informa que transmissão de sarampo ainda continua no estado

Embora a quantidade de notificações e casos confirmados tenha reduzido, ainda há pacientes com potencial de transmissão. Para acabar com o surto no Estado, a cobertura de vacinados deve ser aumentada.

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou um novo Informe Epidemiológico do Sarampo nesta quinta-feira (23) com 1017 casos confirmados da doença desde agosto de 2019, quando o sarampo reapareceu após mais de 20 anos sem registro no estado. Neste informe aparecem 15 casos confirmados a mais que o da semana anterior. Mas destes apenas um é novo, do município de Curitiba. Os demais 14 foram resultados positivos de amostras que estavam em análise na Fiocruz.

Os municípios que tiveram aumento no número de confirmados são: Paranaguá (1), Colombo (3), Curitiba (9), Pinhais (1) e União da vitória (1).

MUNICÍPÍOS – No Paraná 46 municípios têm registro de casos confirmados de sarampo. A maior parte dos casos de sarampo estão localizados em Curitiba e na Região Metropolitana, são 922 na 2ª Regional de Saúde, sendo 611 somente na capital do Estado.

VACINAÇÃO – As pessoas entre seis meses de vida e 59 anos devem ser vacinadas. Crianças que têm entre seis meses e 11 meses e 29 dias recebem a dose zero. A população com idade entre um a 29 anos deve receber duas doses da vacina tríplice viral e de 30 a 59 anos, uma dose.

Mais informações sobre o calendário de vacinação podem ser acessadas por aqui