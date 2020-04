Servidores da Prefeitura orientam a população sobre o uso de máscaras

Cerca de 60 servidores públicos da Prefeitura de Foz do Iguaçu estão percorrendo diversos pontos da cidade para levar informações e esclarecimentos sobre o uso de máscaras e as demais medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Os trabalhos começaram na semana passada e incluem blitze educativa, visitas aos estabelecimentos comerciais e abordagem a população em locais públicos. As equipes têm apoio da Guarda Municipal, Foztrans, Secretaria de Saúde e Secretaria da Fazenda.

De acordo com o Decreto 28.032, o uso de máscaras em Foz do Iguaçu passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira (13) em espaços públicos ou comerciais. Já o decreto 27.994 proíbe o atendimento aos idosos com idade superior a 60 anos e clientes acompanhados de crianças com idade inferior a 14 anos em supermercados, farmácias e demais estabelecimentos comerciais, permitindo o atendimento somente em clínicas médicas, casas lotéricas e bancos, quando a presença do idoso for imprescindível.