Senai no Paraná oferece mais de 1.200 vagas para cursos técnicos

De acordo com o Censo EAD Brasil de 2017, realizado pela Abed (Associação Brasileira de Educação a Distância), havia, no Brasil, naquele ano, mais de 1 milhão de alunos matriculados em cursos semipresenciais e os números tendem a aumentar. Afinal, os cursos dessa modalidade oferecem flexibilidade ao aluno, que pode escolher como, quando e onde estudar – é possível tanto ler o conteúdo das aulas em casa quanto durante o trajeto até o trabalho. O fundamental é ter disciplina e vontade de aprender.

Para o primeiro semestre deste ano, o Senai no Paraná está com mais de 1.200 vagas abertas para cursos técnicos semipresenciais em todo o Estado. Nessa modalidade, 80% das aulas são a distância e 20% são presenciais, realizadas nos laboratórios do Senai, e os valores das mensalidades são bastante competitivos (a partir de R$ 226).

De acordo com a pesquisa realizada pelo Senai, em 2017, ter ensino técnico pode aumentar a renda média do profissional em até 18%. Os dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) mostram que o salário de técnicos supera, muitas vezes, o de profissionais de nível superior. Além disso, a pesquisa feita pelo Senai afirma que 70% das pessoas que fazem um curso técnico conseguem voltar para o mercado de trabalho logo após o término do curso.

Entre os cursos técnicos semipresenciais oferecidos pelo Senai no Paraná neste semestre estão Automação Industrial, Eletromecânica e Mecatrônica. A novidade é o curso Desenvolvimento de Sistemas bilíngue, o Tech IT, com módulos em português e inglês. O técnico de ensino Alexandre Luis Kloch, explica que o Tech It vem não só para atender à indústria 4.0, mas formar profissionais desenvolvedores de sistemas em diversas áreas com ênfase em soluções tecnológicas, unindo as soft skills, que são competências comportamentais, aos conhecimentos práticos.

As aulas dos cursos técnicos semipresenciais começam entre os dias 11 e 13 de abril, dependendo do curso escolhido, e as matrículas podem ser efetuadas até o início das aulas. Para se inscrever basta comparecer a unidade mais próxima. Para mais informações, acesse www.cursocertosenai.com.br.

Como funcionam os cursos semipresenciais

Nos cursos semipresenciais, 80% das aulas são online e 20% são práticas, ministradas a cada 15 dias nos laboratórios do Senai. O aluno realiza a maior parte do curso a distância, com aulas pela internet. Para isso, recebe um login e senha para acesso a todas as aulas online, com os conteúdos e as atividades que deverá desenvolver ao longo do curso. Ao final do curso, tanto na modalidade presencial, quanto na semipresencial, o aluno sai capacitado para atuar no mercado de trabalho.

Confira quais são os cursos técnicos semipresenciais ofertados pelo Senai no Paraná no primeiro semestre:

LONDRINA

Automação Industrial

Eletromecânica

Manutenção Automotiva

Alimentos

Desenvolvimento de Sistemas Bilíngue – Tech IT

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Automação Industrial

Eletromecânica

PONTA GROSSA

Automação Industrial

Mecânica

Manutenção Automotiva

Eletromecânica

Desenvolvimento de Sistemas Bilíngue – Tech IT

JAGUARIAÍVA

Automação Industrial

TELÊMACO BORBA

Automação Industrial

AFONSO PENA

Mecânica

ARAUCÁRIA

Mecânica

CIC

Mecânica

Eletromecânica

Mecatrônica

PINHAIS

Mecânica

BOQUEIRÃO

Manutenção Automotiva

CAMPUS

Construção Civil – Edificações

Desenvolvimento de Sistemas Bilíngue – Tech IT

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Eletromecânica

CASCAVEL

Manutenção Automotiva

Construção Civil – Edificações

Eletromecânica

FRANCISCO BELTRÃO

Automação Industrial

Eletromecânica

MARINGÁ

Construção Civil – Edificações

Mecatrônica

Automação Industrial

Eletromecânica

Desenvolvimento de Sistemas Bilíngue – Tech IT

UMUARAMA

Construção Civil – Edificações

Automação Industrial