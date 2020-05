Sem corridas, Muggiati segue a vida de pilotos com ações promocionais

Mesmo sem corridas em função da pandemia do coronavírus, o piloto José Luiz Muggiati Neto não para. Ele segue sua preparação física em casa e com treinos no Kartódromo Raceland Internacional na expectativa de que a crise sanitária chegue logo ao fim e o automobilismo brasileiro volte à normalidade, podendo fazer sua estreia na Stock Light como piloto da Academia de Jovens Pilotos Toyota Gazoo Racing – Brasil, correndo pela equipe Carlos Alves/Pride Construtora.

Muggiati também cumpre compromissos com ações de seus patrocinadores e ontem visitou a sede da Pride Construtora, em Curitiba. Ele foi recebido pelos diretores Thiago Kuntze, Leonardo Mamenti de Souza e Leandro Mamenti de Souza.

Essa é primeira vez que a Pride Construtora patrocinará um atleta e, segundo o diretor Leonardo Mamenti de Souza, a escolha por Zezinho Muggiati é por ser um jovem atleta curitibano que vem despontando no esporte, é campeão brasileiro de kart e será uma parceria vitória. “A parceria com o Muggiati irá expor a nossa marca junto ao público C e D. Estamos contentes com os resultados nesses primeiros meses de parceria e temos certeza de que os resultados serão promissores”, enfatiza Leonardo.

Já Muggiati comenta que a Pride chega em um momento importante de sua carreira, quando estreará na Stock Light. “A Pride Construtora apresenta enorme crescimento e está investindo em diversas regiões do Paraná e outros estados do Brasil. A empresa tem o meu perfil, tendo os jovens Leandro, Leonardo e Thiago como sócios. O lema é vencer, vencer e vencer. Estamos juntos para os desafios de 2020”, completa Muggiati.

Caio Collet

Os organizadores da Fórmula Renault Eurocup divulgaram o novo calendário provisório para a histórica 50ª edição do campeonato. Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus e que afetou as competições de todo o mundo, as provas iniciais foram adiadas e a previsão agora é de retorno entre os dias 9 e 11 de julho, no circuito de Monza, na Itália. Único brasileiro inscrito na categoria, o paulista Caio Collet volta à Europa na semana que vem, onde retomará o planejamento para a temporada 2020 com a equipe R-ace GP.

Copa HB20

Durante este período de pandemia, os campeonatos de automobilismo aguardam pacientemente a liberação dos eventos por parte do governo federal e as recomendações da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) para a retomada das atividades. Enquanto isso não acontece, a Copa HB20 busca se reinventar criando formas de se manter ativa, usando como principal alicerce a internet. Uma das principais atividades é a reunião semanal on-line com todos os pilotos. Utilizando o aplicativo Zoom – que possibilita a presença de mais de 30 pessoas em conferências online -, diversos temas são discutidos pelo menos por uma hora toda semana: dúvidas sobre procedimentos técnicos, as novidades que estão sendo trabalhadas para 2020, discussão sobre o novo regulamento e media training.