Seis acidentes são registrados no oeste durante o feriado de Páscoa

Durante a Operação Semana Santa 2019, realizada de quinta-feira(18) a domingo (21), foram registrados seis acidentes na circunscrição da Delegacia PRF em Foz do Iguaçu/PR (que envolve a BR 469, a BR 277 – de Foz do Iguaçu até Santa Tereza do Oeste, e a Rodovia de acesso à Itaipu Binacional), ou seja, 45% a menos que na mesma operação em 2018 (foram 11 acidentes no ano passado). Em relação à feridos, houve uma vítima grave (ano passado foram 04), três leves (ano passado foram 10) e nenhum óbito (em 2018 também não houve óbito).

Com relação à fiscalização preventiva de trânsito, as equipes PRF realizaram 428 testes de alcoolemia e flagraram 08 casos de embriaguez ao volante, sendo que em todas essas situações foram lavrados autos de infração, e um motorista foi encaminhado à polícia judiciária estadual.

Nas operações de radar, foram constatados 1.545 flagrantes de infrações de excesso de velocidade. Além disso, 79 motoristas foram autuados porque realizaram ultrapassagem em local proibido, e 38 por não utilizarem o cinto se segurança.

Os policiais também realizaram sete autuações referentes à falta de equipamento obrigatório de proteção de crianças (bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação), ficando os veículos retidos até o saneamento da irregularidade.

Nas ações de educação para o trânsito, a PRF alcançou diretamente 426 pessoas em palestras sobre trânsito, segurança e cidadania.

Em virtude do grande fluxo de turistas, principalmente na região da BR 469 e da aduana Brasil-Paraguai, a PRF utilizou-se de policiamento aéreo para monitorar o trânsito de veículos e pessoas.