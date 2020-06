Segundo caso de covid-19 é confirmado em Quatro Pontes

A Secretaria de Saúde, de Quatro Pontes, confirmou nessa quinta-feira (11), o segundo caso do novo coronavírus (covid-19) no município por meio de teste rápido, mas também foi coletado material do paciente e enviado ao laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen), que irá analisar as amostras coletadas.

A pessoa infectada é um homem com 42 anos, motorista, que esteve a trabalho em cidades no entorno do município. Ele é assintomático e a descoberta foi feita através de testagem na equipe de saúde do município.