Segundo caso de coronavírus é confirmado em Umuarama; mulher de 23 anos testa positivo

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou na tarde deste domingo (29) o segundo caso positivo de Covid-19 em Umuarama. Uma mulher de 23 anos, atendida no Pronto Atendimento 24h Dr. Cândido Garcia, no último dia 23, testou positivo para o coronavírus e o resultado do exame foi confirmado neste domingo. O caso é monitorado pela Secretaria de Saúde, que já orientou a paciente e seus familiares com recomendações para evitar o contágio de outras pessoas. Todos estão em isolamento domiciliar e o estado de saúde da paciente é considerado estável.

A confirmação de mais um caso de coronavírus chega em um momento em que uma parte da população de Umuarama dá claros sinais de relaxamento nos cuidados preventivos. A fiscalização imposta pelo município para notificar desobediências às determinações do decreto municipal que estabeleceu situação de emergência não tem dado conta de acompanhar todas as denúncias e reclamações de aglomerações.

“Muitas famílias estão se confraternizando, se reunindo para churrascos, reunindo várias pessoas, crianças e idosos inclusive, e isso vai contra o grande esforço que temos feito para conter esse vírus”, lamentou o prefeito Celso Pozzobom.

O isolamento domiciliar é uma medida eficaz para reduzir a curva de contaminação. Porém, muitas pessoas ignoram a recomendação de ficar em casa e aproveitam os dias para passear, visitar familiares e até promover confraternizações. “Estamos colocando em risco todo o cuidado que a maioria da população tem tido. Os casos suspeitos estão aumentando, os positivos começaram a aparecer e a situação tende a se agravar nos próximos dias. Essa conduta inadequada das pessoas vai piorar ainda mais este quadro, apesar de tudo que temos feito para evitar o pior”, completou o prefeito.

Conforme o último boletim da Secretaria de Saúde, Umuarama tem hoje 30 casos suspeitos em acompanhamento, 26 casos já foram descartados e dois confirmados, que somam 58 notificações. Segundo a secretária Cecília Cividini, o município está apurando as circunstâncias para identificar como a mulher pode ter contraído coronavírus. “Todo o cuidado é pouco, tanto com esses positivados quanto com os demais suspeitos, até que cheguem os resultados dos exames. A situação é séria e pedimos que a população respeite as determinações dos decretos municipais. Isso é fundamental para mantermos o controle sobre essa pandemia aqui na cidade”, recomendou.

O prefeito Celso Pozzobom prorrogou o prazo de vigência das medidas de enfrentamento da epidemia do novo coronavírus (Covid-19). Em seu art. 3º, o novo decreto define que as proibições de funcionamento e restrições de abertura ao público, previstas no decreto 063/2020 (que estabeleceu situação de emergência) e no decreto 069/2020, “ficam prorrogadas até 5 de abril de 2020, devendo ser rigorosamente respeitadas até as 24 (vinte e quatro) horas de tal data”.

O decreto estendeu o período fechamento do comércio, indústria e setor de serviços – desde que não sejam atividades essenciais – até o domingo, 5/04. Contudo, o prefeito Celso Pozzobom disse que em breve pode ocorrer a liberação da abertura gradual de algumas atividades, conforme a evolução do coronavírus em Umuarama.

