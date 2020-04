Secretário de Mandetta pede demissão

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, pediu demissão na manhã desta quarta-feira (15). A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde, após reportagens relatarem que ele havia se despedido da equipe pela iminência da demissão do ministro da Sáude, Luiz Henrique Mandetta.

Wanderson Oliveira, da Secretaria de Vigilância em Saúde, enviou mensagem de despedida aos funcionários de sua área nesta manhã. No texto, ele diz que “a gestão de Mandetta acabou e preciso me preparar para sair junto”. A carta foi compartilhada por meio do aplicativo Slack, de comunicação de equipes.

Referência em Epidemiologia, Wanderson Oliveira era de total confiança de Mandetta. Esteve à frente do combate à pandemia desde o início, defendendo medidas de isolamento proporcionais ao estágio da epidemia em cada região, e de higiene, chegando a fazer demonstrações de como lavar as mãos nas pias que foram instaladas no térreo do Ministério da Saúde em Brasília.

É também de autoria de Wanderson, como chefe da equipe de Epidemiologia, o Boletim Epidemiológico número 7, que flexibilizou normas de isolamento para municípios com 50% da capacidade de atendimento disponível. E fixou as categorias: Distanciamento Social Seletivo, Distanciamento Social Ampliado. Fonte: Portal R7