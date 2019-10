Secretário apresenta ações da saúde no evento em Foz

As ações e estratégias da gestão de saúde no Paraná foram apresentadas para mais de cinco mil pessoas nesta quinta-feira (31) durante o evento Governo 5.0, em Foz do Iguaçu, e que reúne os prefeitos dos 399 municípios.

Na apresentação, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ressaltou para gestores, deputados estaduais, federais, representantes do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e de outros órgãos públicos, especialmente a política do Estado de regionalização da saúde.

“Inovar em saúde é também diminuir distâncias para o atendimento e serviços à população. Por isso, temos trabalhado fortemente nesta perspectiva de levar a saúde cada vez mais perto da casa das pessoas”, disse o secretário.

Além do enfoque na regionalização, o fortalecimento da relação com os municípios por meio dos consórcios de saúde também foi outra diretriz mostrada aos gestores.

“Vamos dobrar a estratégia de investimentos para o ano que vem, colocando R$ 60 milhões na política de consórcios municipais de saúde. Queremos esta parceria ainda mais efetiva com os municípios”, afirmou Beto Preto.

Ele ainda destacou investimentos em novos ambulatórios de especialidades, o apoio aos hospitais filantrópicos, a ampliação de serviços pelos hospitais próprios e universitários e a abertura dos Hospitais Regionais de Guarapuava, Telêmaco Borba e Ivaiporã, além da garantia financeira para a continuidade da obra do Hospital da Criança de Maringá, que neste ano chega a R$ 25 milhões.

“Vamos colocar para funcionar todas estas estruturas. Não teremos e não queremos obras paradas. Temos hospital fechado há nove anos, leitos que não foram abertos. Vamos abrir a porta da saúde. Isso é ter respeito pelas pessoas, não podemos mais colocar o paciente para viajar 700 quilômetros quando ele deve ser atendido perto da sua família”, acrescentou.

A ampliação e a renovação da frota de ambulâncias e a compra de 1.500 carros para atender a Atenção Primária em Saúde e a Estratégia da Saúde da Família para os municípios também foram anunciadas.

Já para as políticas públicas, o secretário destacou ainda o projeto voltado para a temática do envelhecimento. “Estamos reforçando as nossas linhas de atenção, que integram a saúde mental, bucal, da pessoa com deficiência, de vigilância, dentre outras. Mas principalmente aquela voltada para o idoso, porque a nossa população está envelhecendo e logo estes paranaenses serão em maior número do que jovens”, afirmou.