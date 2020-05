Secretaria de Saúde firma parceria para Curso de Manejo Prático de Ventilação Mecânica

A Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com o Fisioterapeuta Dr. Alex Sandro Bozza, da empresa Translife e a AFIC (Associação de Fisioterapeutas de Cascavel), por meio do presidente Dr. Rodrigo Jimenez, vão oferecer gratuitamente 40 vagas para o Curso de Manejo Prático de Ventilação Mecânica para pacientes com o novo coronavírus (covid-19)

A partir da semana que vem, a Escola de Saúde Pública da Secretaria de Saúde vai abrir as inscrições para os fisioterapeutas de Cascavel e região. Os interessados em fazer o curso poderão atuar no cenário de necessidade de ativação do Hospital de Campanha Ney Senter Martins.

O fisioterapeuta ao fazer a inscrição deverá assinar um termo de compromisso, que se necessário, ao ser convocado estará disponível para atuar de forma remunerada.

Dr. Alex Bozza, fisioterapeuta com mais de 15 anos de atuação em UTI, será o ministrante do treinamento certificado pela Escola de Saúde Pública. O curso será realizado na UTI do Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho.