Secretaria da Educação lança na segunda o Canal do Professor

A partir desta segunda-feira (1), professores da rede estadual de ensino do Paraná contarão com mais uma ferramenta de Formação e Comunicação online: o Canal do Professor.

O canal é a mais nova ferramenta do Aula Paraná lançada pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, que contará com pelo menos 3 Lives de Formação por dia, em horários fixos e um chat de comunicação entre professores e Secretaria.

O Canal do Professor pode ser acessado pelos professores no aplicativo Aula Paraná (disponível para Android e iOS). A ferramenta fica logo abaixo das salas de aula virtual de cada professor. Lá, além do chat, os professores da rede estadual de ensino também encontram tutoriais já elaborados pela Secretaria e poderão assistir, nos horários programados, as Lives de Formação.

LIVES DE FORMAÇÃO – A programação de formação da Secretaria da Educação conta com pelo menos 3 lives por dia com horários e dias fixos para cada disciplina. (Confira programação no site www.educacao.pr.gov.br.

TECNOLOGIA – De acordo com Roni Miranda Vieira, diretor de Educação da Secretaria, o objetivo das lives é formar os professores da rede em diversas soluções tecnológicas disponíveis para as salas de aula.

“O nosso foco é a tecnologia. Vamos apresentar ferramentas tecnológicas específicas para cada disciplina, como museus virtuais, ferramentas de produção de vídeos, meets e muitas outras alternativas pensadas para cada professor”, destacou o diretor.

LIVES NO YOUTUBE – As Lives do Canal do Professor também estarão disponíveis no canal da Seed Web no Youtube.