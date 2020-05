Saúde terá R$ 2 milhões oriundos de devolução da Câmara

O dinheiro devolvido pela Câmara de Vereadores de Cascavel vai ser utilizado nas ações de combate ao covid-19. O prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Finanças, Renato Segala, estiveram na Câmara de Vereadores na tarde desta sexta-feira (22) para oficializar o recebimento de R$ 2 milhões .

“Nós estamos num momento de muita dificuldade de arrecadação, até por entender, evidentemente, que a população que paga seus impostos também está passando por momentos difíceis. Então, evidentemente, essa devolução veio em um momento muito bom”, disse o prefeito Paranhos.

O prefeito lembrou que a Câmara adotou a prática de economia e, por consequência de devolução ao Município. “Na verdade essa é uma devolução extra, inclusive fora daquele período normal, que é sempre no fim de ano”, observou.

O secretário Segalla parabenizou e agradeceu ao Legislativo pela devolução. “Cascavel não deixa de ficar fora de todo esse cenário de crise que o Brasil vive. Certamente esse valor será aplicado nessas ações emergenciais da Covid”, disse.

Os recursos poderão ser usados para aquisição de respiradores para os hospitais de Retaguarda e de Campanha, bem como para outras ações de combate ao avanço do novo coronovírus.

O presidente da Câmara, Alécio Espínola, disse que nesse momento de epidemia a opção foi em devolver os R$ 2 milhões para que a prefeitura utilize, se necessário for, na compra de respiradores. Em março, a Câmara já havia devolvido R$ 3,5 milhões ao Município. “De modo geral, os recursos são devolvidos no final de cada ano, mas com a necessidade imperativa de recursos para garantir a segurança da população e mais tranquilidade na saúde, a Mesa Diretora, vereadores e servidores se unem para colaborar neste momento”, afirmou Alécio.