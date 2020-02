Saúde discute controle do coronavírus no Afonso Pena

Representantes da Secretaria de Estado da Saúde reuniram-se na quinta-feira (06) com autoridades nacionais e locais da área de saúde e comando aeroportuário para discutir procedimentos a serem tomados em casos suspeitos de coronavírus em voos que chegam ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

Foi definido um fluxo de atendimento para passageiros que apresentem sintomas que se encaixem na supeição da doença estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em voos que irão desembarcar no aeroporto, respeitando e protegendo a pessoa doente e os demais passageiros que estejam a bordo.

A orientação é que assim que for identificado o passageiro deverá receber uma máscara, passar álcool gel nas mãos e, se possível, se deslocar para local de isolamento — ainda dentro do avião — para diminuir o risco de contaminação dos demais.

A seguir, a comissão de voo irá informar ao aeroporto que possui a bordo um suspeito de estar infectado com o vírus, para que os profissionais possam providenciar atendimento imediato assim que o avião pousar. Em terra, o atendimento deverá ser efetuado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levará o possível paciente até uma unidade de referência para atendimento.

“A preocupação com o coronavírus não é só do Paraná. Neste momento unimos forças com todas as instituições que tenham poder em determinado momento sobre um possível suspeito com a doença para definir estratégias de precauções e cuidados em casos específicos”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, que esteve em Brasília para cumprir agenda no Ministério da Saúde com secretários estaduais e municipais de saúde de todo Brasil.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria, Acácia Nasr, afirmou que encontros como este são necessários para que dúvidas e esclarecimentos sejam sanados através da instrução nacional que deve ser seguida. “É importante que os profissionais da área da saúde e aeroportuários estejam alinhados para que nenhuma ação seja tomada precipitadamente e de maneira equivocada”, disse.

“O objetivo da reunião é a harmonização de procedimentos relacionados a eventos de saúde pública de importância internacional, os chamados ESPII, associados ao Novo Coronavírus, conforme o Plano de Contingência para ESPII estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, acrescentou.

Segundo a Anvisa, o propósito do encontro é de estabelecer as responsabilidades e ações indispensáveis para atendimento de ESPII envolvendo o Aeroporto Afonso Pena.

PREVENÇÃO — As principais medidas são evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas; lavar frequentemente as mãos, especialmente após o contato direto com pessoas doentes e antes de se alimentar; usar lenço descartável para higiene nasal; cobrir nariz e boca ao espirrar e tossir; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres pratos, copos ou garrafas.

AÇÕES — A Secretaria da Saúde ativou no dia 27 de janeiro o Centro de Operações em Emergências (COE) com o objetivo de definir as estratégias e procedimentos para o enfrentamento da situação epidemiológica relacionada ao Novo Coronavírus.

PRESENÇAS — Estiveram presentes representantes das coordenações de Atenção Primária em Saúde, Vigilância Epidemiológica e Sanitária da Secretaria, direção e membros da 2ª Regional de Saúde, Anvisa, Infraero, Anac, Polícia Federal, Samu, e equipe do Aeroporto Afonso Pena.