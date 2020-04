São Paulo suspende licitação de Interlagos

A Prefeitura de São Paulo suspendeu a licitação para a concessão do Complexo de Interlagos (autódromo e kartódromo) para a iniciativa privada. A decisão do prefeito Bruno Covas foi publicada no Diário Oficial do Município na última terça-feira.

No documento, o prefeito explica que, de acordo com instruções do Tribunal de Contas do Município, a licitação não possui condições de prosseguimento no momento. O TC apontou 15 irregularidades no edital e alegou também que o momento não é adequado para se realizar uma licitação de concessão. A prefeitura estabeleceu no edital o valor de R$ 6,186 bilhões e prazo de 35 anos para a concessão.