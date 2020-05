São Miguel do Oeste registra primeiro caso de covid-19

O Comitê de Crise de São Miguel do Oeste anunciou, por volta das 10h30 desta segunda-feira (4), a confirmação do primeiro caso de covid-19 no município. A paciente é uma mulher, de 36 anos, que foi atendida na rede pública no dia 29 de abril, fez o exame dia 30 e o resultado revelado no final de semana. A paciente está em isolamento domiciliar, assim como seus familiares, que posteriormente também devem passar por exames.

O pedido do Comitê é de que se mantenham as medidas já anunciadas, como uso de máscaras, álcool gel e todas as demais recomendações exigidas pelas autoridades de Saúde. “Recebemos o caso com muita tranquilidade, porém, a população deve seguir todas as normas já anunciadas. A atitude de cada um fará a diferença no combate a pandemia”, disse o coordenador do Comitê, o médico Maurício Piacentini.

Reportagem: Portal Tri