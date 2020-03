Santa Terezinha de Itaipu segue recomendações do governo do Paraná e mantém vigente o isolamento social

Em sintonia com o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), o prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, Cláudio Eberhard (PSDB) mantém a normativa de contingência contra o coronavírus, que engloba, principalmente, o isolamento social e o fechamento dos comércios.

O momento, segundo ele, “é de isolamento, prevenção e consciência coletiva”. “Vamos, assim como o governo do Paraná, seguir a nossa estratégia inicial e fazer valer as normativas que garantam a segurança da saúde de todos”, disse o gestor municipal.

Entre as medidas adotadas desde o dia 16 de março, com respaldo das mais diversas lideranças do município, o prefeito tem optado pelo bem maior que é resguardar a saúde de todos e evitar o contágio por coronavírus, entre as pessoas.