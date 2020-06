Santa Helena fecha UBS do Bairro São Luiz para desinfecção

A secretaria municipal de Saúde suspendeu nesta terça-feira (16), o atendimento da UBS (Unidade Básica de Saúde) Maria Alegretti, do Bairro São Luiz, em razão da confirmação de covid-19 em uma funcionária da limpeza a qual, acabou não informando a direção da UBS tão pouco buscou serviço médico, mesmo estando há cerca de quatro dias com sintomas.

Diante dessa situação, a melhor alternativa foi o fechamento por três dias da unidade uma vez que, não houve os cuidados necessários e o ambiente e outros funcionários podem ter sido contaminados: “Permanecerá fechada de quarta até sexta-feira, retornando a atendimento normal na segunda-feira,” afirma a secretária de Saúde, Terezinha Madalena Bottega.

Casos

No fim da tarde desta terça-feira (16), a secretaria de Saúde realizou mais um teste rápido o qual positivou para a doença. Com isso, o Município passa a ter 30 pessoas com coronovaríus e todas elas estão sendo medicadas ou encaminhadas para unidades especializadas na região. Um dado positivo, é que cinco pacientes já se recuperaram da patologia e tiveram alta.

Comitê

O Comitê de Combate ao coronavírus reuniu-se na tarde de hoje, no auditório da Câmara Municipal, mediante o distanciamento social e uso de máscaras, para deliberar sobre novas medidas de proteção e contenção à pandemia. Vale ressaltar que as medidas visam evitar o lockdown que é o fechamento total do comércio. Entre as mudanças que serão publicadas em decreto estão: