Santa Helena confirma primeiro caso de Coronavírus

Por volta das 16h30 desta sexta-feira (29) a secretaria municipal de Saúde de Santa Helena recebeu o resultado oficial do teste de Covid-19 que foi coletado em um caminhoneiro o qual confirmou a infecção por coronavírus.

Sendo assim, o município amarga o primeiro caso da doença, que pode ser considerado importado, tendo em vista que o trabalhador esteve em viagem por outros estados recentemente.

Conforme a secretária de Saúde, Terezinha Madalena Bottega, a situação é preocupante, porém não é motivo para pânico já que o paciente está consciente dos cuidados necessários, assumiu toda a responsabilidade e encontra-se em isolamento desde que retornou de viagem.

Itinerário da viagem

Conforme relato do paciente, ele partiu do estado do Pará no dia 21 de maio, passando por Sinop – MT, seguindo até Araucária no Paraná, chegando em Cascavel no dia 28 onde procurou o serviço de saúde, pois já apresentava sintomas da doença. Naquela cidade, ele foi submetido a um exame laboratorial particular que confirmou a doença.

Ao chegar em Santa Helena, a família entrou em contato com o serviço de saúde pública que foi até sua residência para uma nova coleta, a qual reafirmou o resultado. Paralelamente a isso, também foi efetuada a sanitização do caminhão e a orientação dos familiares que não tiveram contato com ele, uma vez que permaneceu dentro da cabine do caminhão até a chegada da equipe.