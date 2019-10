Saiba como proteger sua casa com o jardim das sete ervas

Plantar algumas ervas é uma ótima maneira de acabar com as energias pesadas da sua casa – além de atrair bons fluidos pra você e sua família. O ideal é que elas fiquem bem na entrada, como em um jardim. Mas se você mora em apartamento, não tem problema! Dá pra plantá-las todas juntas, em um vaso bem bonito, e colocá-las pertinho da porta principal. Confira, a seguir, quais são as plantas poderosas contra o mal, como montar o seu jardim das 7 ervas e ter proteção garantida para o seu lar.

Alecrim: Essa planta chama alegria e energia positiva, trazendo ânimo e bem-estar às pessoas.

Arruda: Afasta todo tipo de energia ruim. Acredita-se que ela é tiro e queda contra a inveja.

Comigo-ninguém-pode: É usada contra a inveja e enche o ambiente de paz e tranquilidade. Dizem que é capaz de desfazer o efeito de feitiços.

Espada-de-são-jorge: É conhecida por dar coragem às pessoas. Corta as energias pesadas do local, mandando inveja e mau-olhado para bem longe. Mesmo sozinha, oferece proteção quando é colocada na entrada da casa.

Guiné: Traz bem-estar e melhora o astral dos moradores. Como é bastante positiva, acredita-se que ela atrai a sorte.

Manjericão: Acalma os ambientes, garantindo um sentimento de paz e harmonia para todos ao redor. Ajuda a combater os pensamentos ruins, além de ser um excelente estimulante sexual quando usada como tempero.

Pimenta: Estimula às ações, como se colocasse “fogo” nas pessoas para elas agirem. Também é afrodisíaca e pode esquentar a vida sexual dos casais.

Suas ervas precisam receber um pouco de luz solar todos os dias, principalmente pela manhã.

Fique de olho nas plantas pra perceber como estão as energias da sua casa. Se as folhas murcharem ou ficarem amareladas (mesmo que você esteja cuidando certinho!), é sinal de que ela já absorveu muita energia negativa. Nesse caso, já cumpriu a sua missão e deve ser substituída.

Sempre lave muito bem as mãos após o contato com a arruda, guiné, espada-de-são-jorge e comigo-ninguém-pode, pois elas são tóxicas.

Fonte: João Bidu