Saiba como fica o desconto do INSS no salário após a reforma da Previdência

A reforma da Previdência, aprovada nesta terça-feira (22), muda também o valor das contribuições previdenciárias pagas pelos trabalhadores ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

As mudanças na contribuição deverão entrar em vigor em quatro meses, no salário de fevereiro, que é pago em março. Isso se a promulgação da PEC da Previdência ocorrer ainda em outubro. Se a promulgação for em novembro, as mudanças valerão para o mês seguinte.

A nova fórmula de contribuição vai reduzir em quase R$ 45 o valor que alguns trabalhadores pagam à Previdência – é o caso dos que ganham R$ 3.000. Por outro lado, quem ganha R$ 5.839,45 (o teto do INSS) ou tem um salário superior a isso irá pagar R$ 40,21 a mais.

As alterações são em comparação à tabela atual de contribuição. Como o salário mínimo, o teto da Previdência e as faixas de contribuição são reajustados todo início de ano, esses valores deverão mudar, para cima, quando a tabela entrar em vigor.

Hoje, há três faixas de contribuição. Quem ganha até R$ 1.751,81 contribui com 8% do salário para o INSS – ou seja, até R$ 140,14. Os que recebem de R$ 1.751,82 a R$ 2.919,72 contribuem com 9% (R$ 262,77, no máximo).

Quem ganha mais do que isso contribui com 11%, mas a incidência da alíquota é limitada ao teto previdenciário. Mesmo que o trabalhador tenha um salário superior a R$ 5.839,45, paga 11% apenas sobre esse valor, que hoje equivale a R$ 642,34.

As empresas contribuem com 20% da folha de pagamento.

A reforma da Previdência cria uma nova tabela de contribuição para o trabalhador.

Quem ganha um salário mínimo contribuirá com 7,5%. A partir do piso, e até R$ 2.000, a contribuição será de 7,5% a 8,25%. Na faixa seguinte, de R$ 2.001 a R$ 3.000, a incidência será de 8,25% a 9,5%, e a seguinte – de R$ 3.001 até o teto -, de 9,5% a 11,69%.

Salário Contribuição atual Nova contribuição Diferença

R$ 998,00 R$ 79,84 R$ 74,85 -R$ 4,99

R$ 1.000,00 R$ 80,00 R$ 75,03 -R$ 4,97

R$ 1.100,00 R$ 88,00 R$ 84,03 -R$ 3,97

R$ 1.200,00 R$ 96,00 R$ 93,03 -R$ 2,97

R$ 1.300,00 R$ 104,00 R$ 102,03 -R$ 1,97

R$ 1.400,00 R$ 112,00 R$ 111,03 -R$ 0,97

R$ 1.500,00 R$ 120,00 R$ 120,03 R$ 0,03

R$ 1.600,00 R$ 128,00 R$ 129,03 R$ 1,03

R$ 1.700,00 R$ 136,00 R$ 138,03 R$ 2,03

R$ 1.751,81 R$ 140,14 R$ 142,69 R$ 2,55

R$ 1.800,00 R$ 162,00 R$ 147,03 -R$ 14,97

R$ 1.900,00 R$ 171,00 R$ 156,03 -R$ 14,97

R$ 2.000,00 R$ 180,00 R$ 165,03 -R$ 14,97

R$ 2.100,00 R$ 189,00 R$ 177,03 -R$ 11,97

R$ 2.200,00 R$ 198,00 R$ 189,03 -R$ 8,97

R$ 2.300,00 R$ 207,00 R$ 201,03 -R$ 5,97

R$ 2.400,00 R$ 216,00 R$ 213,03 -R$ 2,97

R$ 2.500,00 R$ 225,00 R$ 225,03 R$ 0,03

R$ 2.600,00 R$ 234,00 R$ 237,03 R$ 3,03

R$ 2.700,00 R$ 243,00 R$ 249,03 R$ 6,03

R$ 2.800,00 R$ 252,00 R$ 261,03 R$ 9,03

R$ 2.900,00 R$ 261,00 R$ 273,03 R$ 12,03

R$ 2.919,72 R$ 262,77 R$ 275,40 R$ 12,62

R$ 3.000,00 R$ 330,00 R$ 285,03 -R$ 44,97

R$ 3.100,00 R$ 341,00 R$ 299,03 -R$ 41,97

R$ 3.200,00 R$ 352,00 R$ 313,03 -R$ 38,97

R$ 3.300,00 R$ 363,00 R$ 327,03 -R$ 35,97

R$ 3.400,00 R$ 374,00 R$ 341,03 -R$ 32,97

R$ 3.500,00 R$ 385,00 R$ 355,03 -R$ 29,97

R$ 3.600,00 R$ 396,00 R$ 369,03 -R$ 26,97

R$ 3.700,00 R$ 407,00 R$ 383,03 -R$ 23,97

R$ 3.800,00 R$ 418,00 R$ 397,03 -R$ 20,97

R$ 3.900,00 R$ 429,00 R$ 411,03 -R$ 17,97

R$ 4.000,00 R$ 440,00 R$ 425,03 -R$ 14,97

R$ 4.100,00 R$ 451,00 R$ 439,03 -R$ 11,97

R$ 4.200,00 R$ 462,00 R$ 453,03 -R$ 8,97

R$ 4.300,00 R$ 473,00 R$ 467,03 -R$ 5,97

R$ 4.400,00 R$ 484,00 R$ 481,03 -R$ 2,97

R$ 4.500,00 R$ 495,00 R$ 495,03 R$ 0,03

R$ 4.600,00 R$ 506,00 R$ 509,03 R$ 3,03

R$ 4.700,00 R$ 517,00 R$ 523,03 R$ 6,03

R$ 4.800,00 R$ 528,00 R$ 537,03 R$ 9,03

R$ 4.900,00 R$ 539,00 R$ 551,03 R$ 12,03

R$ 5.000,00 R$ 550,00 R$ 565,03 R$ 15,03

R$ 5.100,00 R$ 561,00 R$ 579,03 R$ 18,03

R$ 5.200,00 R$ 572,00 R$ 593,03 R$ 21,03

R$ 5.300,00 R$ 583,00 R$ 607,03 R$ 24,03

R$ 5.400,00 R$ 594,00 R$ 621,03 R$ 27,03

R$ 5.500,00 R$ 605,00 R$ 635,03 R$ 30,03

R$ 5.600,00 R$ 616,00 R$ 649,03 R$ 33,03

R$ 5.700,00 R$ 627,00 R$ 663,03 R$ 36,03

R$ 5.800,00 R$ 638,00 R$ 677,03 R$ 39,03

R$ 5.839,45 R$ 642,34 R$ 682,55 R$ 40,21