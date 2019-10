Rua Paraná: Operações “severas” e constantes

Os problemas causados com a aglomeração de pessoas em frente a casas noturnas e estabelecimentos na Rua Paraná, região central de Cascavel, foi tema de discussão entre as forças de segurança e a administração municipal na tarde de ontem (16). “É uma situação que gera muita cobrança da população ao poder público, porque, além de baderna, a situação coloca em risco motoristas e pedestres que transitam ou ficam em meio à rua ali naquela região. Por isso ficou definido que uma união de todas as forças de segurança e também de fiscalização vão se unir e operações serão feitas no local todos os fins de semana, tanto na sexta-feira quanto no sábado à noite. Serão operações severas e constantes realizadas ali para coibir crimes e evitar que situações graves possam acontecer”, explica Antonio Volmei dos Santos, diretor das Guardas Patrimonial e Municipal de Cascavel.

O trabalho será realizado em conjunto com as Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Cettrans/Transitar. “A PM vai organizar o trabalho de campo com a GM. Serão realizadas operações de ronda, abordando as pessoas que estiverem nas vias, com vistoria em veículos em todos os quarteirões nas proximidades das casas noturnas. Quem estiver envolvido em atos suspeitos e criminosos será encaminhado à delegacia”, detalhou o diretor.

A Secretaria de Finanças, por meio do setor de Fiscalização de Alvará, deve orientar os proprietários de estabelecimentos comerciais e de casas noturnas, bares e similares do entorno para evitarem o uso das calçadas, de forma que os frequentadores deixem o passeio público livre, assim como a pista de rolamento da via desobstruída para os veículos, evitando acidentes e aglomerações, bem como tumulto e perturbação do sossego dos moradores. Também será exigido o cumprimento do horário máximo de funcionamento dos estabelecimentos.

Denúncias

Além da operação, é importante que a população colabore, denunciado situações suspeitas para que as forças de segurança possam fazer a verificação. Informações podem ser repassadas pelos telefones 181, 190 e 197, de forma anônima.