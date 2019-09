Rodovias estaduais terão fiscalização intensificada no feriado

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) inicia às 14h desta sexta-feira (06), em todo o Paraná, a Operação Independência, que intensificará as ações nas rodovias estaduais durante o feriado de 7 de Setembro. As seis companhias da unidade empenharão seus efetivos na atividade, que segue até 23h59 de domingo (08).

Durante a operação, os policiais rodoviários acompanharão o fluxo de veículos e reforçarão a fiscalização em diversos trechos para inibir, além da embriaguez ao volante, outras atitudes perigosas como a ultrapassagem em local proibido e delitos que podem ocasionar acidentes fatais.

As equipes farão bloqueios em locais pré-definidos, atividades rotineiras de verificação de documentação e de infrações de trânsito rodoviário.

Haverá fiscalização ao longo dos mais de 12,8 mil quilômetros de rodovias estaduais, com ênfase no Litoral, com radares e testes etilométricos em vários trechos, focando no excesso de velocidade.

O batalhão contará com seus 58 postos de fiscalização e estará à disposição da comunidade pelo telefone 198 para os casos de emergência.

CUIDADOS – Para quem for pegar a estrada é importante cuidar da manutenção do veículo, sendo preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas. Os motoristas também devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório).