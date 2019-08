Réu é condenado a 12 anos por assassinato de jovem

Corbélia – Luiz Fernando Brandão foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de Thiago Bruno Fabris Sartori, 23 anos. O crime aconteceu na noite do dia 7 de maio de 2017, em frente à casa de Thiago, em Ouro Verde do Piquiri, distrito de Corbélia e chocou a comunidade local.

Luiz deu um golpe com uma faca de serra no rosto de Thiago. A cena aconteceu na frente da mãe da vítima, que esperava por justiça.

A condenação foi por homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, já que o crime foi motivado por vingança pela discussão que eles haviam tido horas antes, e também uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Luiz trazia a faca escondida e atraiu a vítima para o lado escuro da rua para então golpeá-la.

Luiz permanecerá preso na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) onde já está detido desde 2017.

O caso

A mãe de Thiago, Marcia Helena Simelli Sartori lembra o que aconteceu: “Durante a tarde, o Thiago estava em uma festa em Boa Vista, uma comunidade que pertence a Anahy. Lá, o Luiz bateu em um menino de 15 anos, e quando a briga já tinha acabado, algumas pessoas, entre elas o Thiago, disseram a ele que era uma vergonha bater em um menino menor. Ele não gostou e acabou discutindo com o Thiago. Mas depois disso cada um foi para o seu lado e a festa continuou. Quando o Thiago chegou em casa e foi organizar os carros na garagem, o Luiz chegou no portão de casa e começou a provocar o Thiago. Eu ouvi e fui até lá. Quando estava chegando perto dos dois, que já estavam na rua, o menino deu a facada no rosto do meu filho, que desmaiou na minha frente”.

Emocionada, ela conta ainda que o corte parecia superficial e que Thiago foi socorrido em Corbélia, depois levado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel, onde já chegou em estado gravíssimo e faleceu dias depois. A causa da morte foi traumatismo crânio encefálico causado pela facada.

Reportagem: Cláudia Neis