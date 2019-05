Resumo das novelas do dia 31 de maio de 2019

Fabiana vai para São Paulo procurar Virgínia

Em “A dona do pedaço”, Maria se desespera com os gastos de Kim e Josiane. Lyris conhece Gilda na loja. A Madre orienta Fabiana sobre como deve se aproximar de Virgínia. Edilene questiona Cosme sobre Otávio e troca olhares com o patrão. Rock cobra de Josiane o patrocínio de Maria. Britney e Sabrina brigam pelas roupas de Josiane. Fabiana se despede da Madre e das freiras do convento. Virgínia fala com Camilo sobre sua irmã. Lyris agarra Agno. Nilda obriga Rael a prometer que vingará os Matheus.

Malhação

Filipe afirma a Martinha que não quer mais ver Rita. Marco conversa com Cléber e pede que o rapaz se afaste de Anjinha. Carla, Raíssa e Nanda exigem que Thiago fale com Graveto para assumir suas responsabilidades com Mari. Rita confessa a Carla que gosta de Filipe. Meg desconfia do namoro de Guga com Rita. Mari afirma a Nanda e Raíssa que Graveto não quer falar com ela. Thiago conversa com Graveto. Raíssa sonda Neide sobre a possibilidade de Rita ocupar a vaga de Mari no colégio. Jaqueline confronta César, e Karina estranha.

Órfãos da terra

Almeidinha e Tomás interrogam a mãe do rapaz que ajudou Paul. Sara aceita se casar com Abner. Latifa manipula Ali, com a ajuda de Mamede. Camila questiona Paul sobre o rapaz para quem deu dinheiro. Dalila ameaça Paul. Teresa conversa com Jean sobre seu divórcio, e o músico se insinua para ela. Valéria se revolta contra Norberto por conta do contrato pré-nupcial. Ali beija Sara, que sente paixão pelo rapaz. Almeidinha e Tomás conseguem capturar o rapaz contratado por Paul e Dalila. Jamil anuncia a prisão do rapaz, e Dalila fica apreensiva.

Verão 90

Galdino pede a Vanessa que o ajude a fazer com que Jerônimo o aceite de volta. Manu fica nervosa quando Jerônimo lhe avisa que os dois irão juntos ao Grande Prêmio de TV, como o casal PopTV. Janaína e Raimundo concordam em fingir uma rivalidade para aumentar a clientela dos restaurantes. Larissa alerta Dandara sobre Vanessa. Larissa decide se mudar para um conjunto habitacional e aluga seu apartamento para Moana. Lidiane sonha com Quinzão. Herculano se despede da família.

SBT

As aventuras de Poliana

Luca canta uma música para Mirela e ela quase não lhe dá atenção. Ele fica chateado. Kessya faz as fotos para o concurso. Ruth mostra erros no trabalho de Luísa, que se desespera. Arlete evita Verônica. As fotos de Kessya ficam lindas. Luca e Mirela narram o último capítulo da radionovela. Após o término do capítulo, eles vão para o corredor e Luca a beija na frente de todos. Vini vê tudo.

Cúmplices de um resgate

Felipe entra escondido no escritório de Geraldo para investigar e encontra uma pasta com fotos dos familiares da garota. Geraldo e Regina entram na sala e Felipe se esconde. O garoto consegue sair do escritório e revela para Julia e Joaquim que os dois diziam que fariam queima de arquivo com Marina. Lola entra no apartamento dos Vaz e se depara com Isabela.

RECORD

Topíssima

Antonio liga para Sophia e diz ter descoberto o verdadeiro assassino de Luciana. Paulo Roberto passa mal com a notícia. Isadora fica animada ao saber que sua cena passará na novela. O delegado André chega até a peixaria de Pedro e leva Caio preso. Antonio evita que o rapaz seja linchado. Pedro avisa a Taylor sobre o ocorrido. Sophia estranha o comportamento de Paulo Roberto. Gabriela trata Rafael com frieza. Jandira vê o carro do rapaz e pensa que é Vitor. André interroga Caio, que acaba falando do seu envolvimento com o Veludo Azul.

Jezabel

Uriel avisa Acabe que o castelo está sendo atacado. Thiago e Miguel levam Queila e Baruch. Jezabel diz a Acabe que Barzilai não fugirá com Queila. Hannibal acompanhado de IB alcança Levi que está com um capuz pensando ser Barzilai. Hannibal vai a sala do trono e diz que Barzilai fugiu com Queila e Baruch.