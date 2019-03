Resumo das novelas do dia 20 de março de 2019

Mariano se declara para Aurora, Tereza fica furiosa

Em “Teresa”, Mariano suplica que Joana diga onde está Aurora. Joana tem certeza que Mariano ainda ama Teresa e não acha justo que brinque com os sentimentos de Aurora. Arthur aceita ir viver em um apartamento. Joana diz a Teresa que Mariano estava desesperado atrás de Aurora, Teresa fica furiosa. Luisa diz a Fernando que confia cegamente nele e não dá ouvidos aos comentários maldosos sobre seu envolvimento com Teresa.

REDE GLOBO

Malhação

Gabriela e Rafael ficam desconcertados com o beijo. Dandara incentiva Pérola a se lembrar dos momentos que antecederam a explosão da bomba no Sapiência. Virgílio se revolta contra a exposição de Amanda no colégio e reclama com Solange. Hugo pensa no que deseja fazer para o futuro. Santiago fecha contrato com um time de futebol. Gabriela e Rafael pensam um no outro. Com a ajuda de Paulo, Márcio e Rosália, Kavaco prepara o banquete nordestino desejado por Amanda. Virgílio ameaça pedir a demissão de Solange.

Espelho da vida

Letícia responde a mensagem de Alain. Mariane e Josi pedem desculpas a Gigi. Flor e Priscila conversam sobre as atitudes de Sheila e Isabel. Lenita visita Isabel na delegacia e afirma à vilã que sente vergonha de ter sido sua amiga. Gustavo convence Dora a ajudá-lo a se vingar de Cris/Julia e Danilo, e Graça sofre pela filha. Madre Joana e Padre Luiz conseguem outro esconderijo para Cris/ Julia. Alain se surpreende ao ver uma foto de Letícia ao lado de Daniel. Priscila mostra a foto de Daniel para Margot, que se emociona.

Verão 90

Duque contraria Mercedes com suas exigências sobre Vanessa. Janaína se emociona com o incentivo de Raimundo para que ela crie seu próprio negócio. João comemora com Janaína a decisão de abrirem um restaurante. Jerônimo é obrigado a ceder sua sala para o Duque. Moana se entristece ao perceber que João ficou abalado por ver Manu com Jerônimo. Vanessa aconselha Larissa a pensar melhor sobre o casamento com Quinzinho. Lidiane discute com Mainha, mãe de Patrick e Dandara que chega ao Rio para passar alguns dias. Eloína faz uma proposta inusitada para Herculano. Lidiane confessa a Jofre que não sabe como dizer a Patrick que não deseja se casar.

O sétimo guardião

Luz se reconcilia com Júnior. Stella decide voltar para casa. Guilherme decide se mudar para a casa de João Inácio. Mattoso garante a Marcos Paulo que escondeu suas fórmulas químicas. Olavo tem um acesso de fúria contra Valentina e Marcos Paulo. Lourdes promete a Geandro que jamais se envolverá com Olavo. Valentina pede que Lourdes denuncie Olavo por assédio.

SBT

As aventuras de Poliana

Mirela conta para Raquel sobre declaração de Vini e confessa que não sabe o direito o que sente por ele. Luca tenta se desculpar com Jeff. Durval diz a Luísa que sempre achou ela e Raquel muito parecidas. Sérgio vai buscar o tabuleiro na casa de Pendlenton que se recusa a entregá-lo. Claúdia diz a Joana que tem certeza que será demitida. Nadine conta a Oger que os lucros da empresa subiram significativamente, após a cobrança dos acessórios do jogo Motoney.

RECORD

Jesus

Tadeu, Zelote, Mateus, André, Natanael, Tiago Menor, Filipe e Tomé fogem, apressados e assustados. Jesus é levado, amarrado, por guardas do templo. Jonathan cospe em Jesus e eles riem. Eleazar dá uma rasteira no Messias. Maria fica sabendo que o Filho foi preso. Ela O vê de longe, amarrado e machucado. Caifás, já reunido com o conselho, zomba do Filho de Deus e começa a bater Nele. Satanás aparece.