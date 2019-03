Resumo das novelas do dia 16 de março de 2019

Sheila revela para a polícia que dopou Cris a mando de Isabel

Neste sábado em “Espelho da vida”, Priscila sente a presença de Felipe no carro. Gilson interroga Sheila, que acaba revelando que dopou Cris a mando de Isabel. Isabel convence Alain a retomar o namoro dos dois. Gilson intima Isabel a depor. Na delegacia, Sheila revela todas as armações de Isabel. Alain liga para Grace e pede que ela proteja Priscila. Cris/Julia conta a Padre Luiz que Henrique é filho biológico de Eugênio. Hildegard aceita ajudar Otávio e Augusto, mas exige que os dois afastem Danilo de Cris/Julia. Gilson determina prisão de Isabel.

Espelho da vida

Segunda-feira, 18 de março

Isabel implora para não ser presa. Otávio afirma a Augusto que libertará Danilo. Grace visita Isabel, que humilha a mãe. Josi revela a Mariane que Isabel está presa. Américo não consegue furtar dinheiro de Gentil. Priscila questiona Alain sobre Isabel. Piedade encontra Cris/Julia na igreja de Padre Luiz.

Terça-feira, 19 de março

Piedade e Padre Luiz se emocionam. Alain explica a Priscila sobre a prisão de Isabel. Gilson corteja Gentil, e Américo se incomoda. Cris/Julia se despede de Piedade. Gustavo impede que Otávio e Augusto cheguem à prisão onde está Danilo. Alain decide fazer contato com Letícia.

Quarta-feira, 20 de março

Eugênio descobre que Cris/Julia e Danilo se casaram em segredo, e ameaça Piedade. Alain comenta com o elenco de seu filme que não tem certeza se Danilo é o assassino de Julia. Alain se surpreende ao ver uma foto de Letícia ao lado de Daniel. Priscila mostra a foto de Daniel para Margot, que se emociona.

Quinta-feira, 21 de março

Jorge pede Marina em casamento. Piedade confronta Eugênio, que prende a esposa e a ameaça. Gentil incentiva Lenita e Pat a fazerem as pazes. Josi confessa seu amor por Cláudio. Augusto não resiste, e Hildegard sofre a morte de seu amor. Margot conclui que Daniel é a reencarnação de Danilo.

Sexta-feira, 22 de março

Alain liga para Daniel e fala com Letícia. Michele explica a Solange seu plano para impedir que Neusa viaje com ela para Nova York. Flávio e Padre Leo confrontam Américo por suas falcatruas. Hildegard consegue libertar Danilo, que vai ao encontro de Cris/Julia. Alain visita a casa de Julia e acredita que a moça é Cris.

Sábado, 23 de março

Alain fica perturbado com suas descobertas, e André e Vicente o ajudam. Danilo lamenta com Cris/Julia a morte de Augusto. Alain sofre com a ausência de Cris. Gilson convida Gentil para sair, e Zezé sente ciúmes. Alain desabafa com Bola e pensa em interromper seu filme. Eugênio acusa Gustavo de traição. Daniel e Letícia viajam para Rosa Branca.

Verão 90

Sábado, 16 de março

Quinzão entrega dinheiro para Gisela, escondido de Mercedes, e revela a saudade que sente da filha e da neta. Jerônimo recebe uma ligação marcando um encontro na pensão de Odélia, e se surpreende ao ver Galdino. No jantar oferecido por Mercedes, o Duque de Kiev apresenta a todos sua esposa, a duquesa Vanessa.

Segunda-feira, 18 de março

Gisela incentiva Herculano a participar da seleção para diretor de uma produtora de vídeo. Mercedes recebe rosas do Duque Alexander. Jerônimo é seguido por um carro. Jerônimo recebe uma ligação marcando um encontro na pensão de Odélia, e se surpreende ao ver Galdino.O Duque de Kiev apresenta a todos sua esposa, a Duquesa Vanessa.

Terça-feira, 19 de março

Larissa estranha o nervosismo de Quinzinho com a volta de Vanessa. Ticiano lança um desafio no programa da Freda Mercúrio na PopTv para encontrar sua musa, e Dandara decide participar. O Duque Alexander confirma seu interesse de levar a PopTV para a Rússia e transformar Vanessa como estrela de seu canal.

Quarta-feira, 20 de março

Herculano comemora ao ler no jornal que seu vídeo foi selecionado pela produtora Terremoto.Mercedes demonstra sua indignação com a exigência do Duque para todos assistirem à estreia de Vanessa. Vanessa agrada com sua atuação como a nova VJ da PopTV. João se surpreende ao ver o programa de Vanessa na PopTV.

Quinta-feira, 21 de março

Quinzão leva Gisela para sua casa e avisa a Mercedes que eles precisam dar apoio a filha. Durante um show, Ticiano se encanta com Dandara na plateia e a chama para dançar no palco.Vanessa garante a Galdino que não gosta de Jerônimo e quer vê-lo sofrer. Moana diz a João que está cansada de ser apenas sua amiga. João é abordado no caminho de casa por dois capangas que o forçam a entrar em um carro.

Sexta-feira, 22 de março

Lidiane e Dirce descobrem que caíram no golpe da American Top Miraculous, uma empresa fantasma. João discute com Manu.Madá entra em transe e vê a PopTV pegar fogo. Madá alerta a todos sobre o provável incêndio durante o programa de Vanessa. Herculano beija Janaína.

Sábado, 23 de março

Álamo diz que Madá perdeu a autoconfiança depois que não houve o incêndio na emissora previsto por ela. Raimundo faz uma surpresa para Janaína e decide cozinhar para ela. Duque diz a Mercedes que Jerônimo foi imprudente ao fechar contrato com o anunciante e sugere que o rapaz seja demitido. Madá sonha com Patrick, João e Candé dançando sensualmente. Patrick encontra um pote de vidro com doce de leite no mar.

O sétimo guardião

Sábado, 16 de março

Sóstenes procura Murilo, que pede para conversar com o pai em sua casa. Marcos Paulo pede que Mattoso troque o esconderijo das fórmulas verdadeiras. Os guardiães procuram por Feliciano no casarão. Olavo repreende Lourdes Maria por falar dele para Valentina.

Segunda-feira, 18 de março

Feliciano confessa para Padre Ramiro seu amor por Valentina. Valentina questiona Marcos Paulo sobre a presença de Mattoso na cidade. Marilda acusa Fabim de assédio, e Scarlet demite o funcionário. Luz procura Gabriel.

Terça-feira, 19 de março

Guilherme descobre que Mirtes é a autora das mensagens do Tarja Preta. Eurico se enfurece ao saber do suposto assédio de Fabim a Marilda. Adamastor garante a Aranha que Stella não está envolvida com Júnior. Valentina vê a marca do gato nas costas de Murilo.

Quarta-feira, 20 de março

Luz se reconcilia com Júnior. Stella decide voltar para casa. Guilherme decide se mudar para a casa de João Inácio. Mattoso garante a Marcos Paulo que escondeu suas fórmulas químicas. Olavo tem um acesso de fúria contra Valentina e Marcos Paulo.

Quinta-feira, 21 de março

Lourdes tenta alertar Olavo sobre o pedido de Valentina, mas o empresário a escorraça. Luz e Júnior comemoram o noivado com suas famílias. Mirtes recebe uma mensagem anônima. Olavo descobre que as fórmulas de Marcos Paulo são falsas.

Sexta-feira, 22 de março

Feliciano ajuda Valentina a fugir de Olavo. Marcos Paulo deixa a casa de Valentina. Mirtes recebe um novo e-mail anônimo. Geandro termina o relacionamento com Lourdes. Valentina confronta Murilo.

Sábado, 23 de março

Feliciano se hospeda na pensão de Ondina. Marcos Paulo sugere que Gabriel se alie a Valentina contra Olavo para proteger a fonte. Olavo escorraça Robério. Olavo descobre que está sem a água da fonte. Valentina e Marcos Paulo se unem a Gabriel. Ao tentar pegar a água da fonte, Sampaio cai em uma armadilha.