Resumo das novelas do dia 15 de outubro de 2019

Almeida se declara para Clotilde

Em “Éramos seis”, Lola repreende Júlio por aceitar a sociedade, mesmo sem condições financeiras. Almeida afirma a Gusmões que continuará mentindo sobre sua condição a Clotilde. Inês flagra Shirley com as cartas de João. Genu desconfia de Virgulino. Júlio tenta pegar um empréstimo no banco. Inês revela a Afonso que Shirley esconde cartas dele. Emília se surpreende com a proximidade entre Justina e Zeca. Afonso discute com Shirley. Shirley pensa em procurar João. Almeida pede para conversar com Júlio. Marion se oferece para ajudar Júlio. Almeida se declara para Clotilde. Lola conduz com habilidade a carroça de Afonso, que demonstra seu encantamento. Marion consegue um investidor para Júlio, e os dois se beijam.

Malhação

Rita e Filipe têm sua primeira noite de amor. Meg chega à casa de Guga, e confessa que gosta de Beto. Filipe diz a Rita que enfrentará a família para ficar com ela. Carla repreende Raíssa por chegar tarde em casa. Rita e Filipe voltam de Petrópolis. Raíssa dorme durante a prova. Nanda fica enciumada ao ver Raíssa ser assediada por fãs. Filipe deixa Rita pegar Nina no colo. Beto ajuda Meg na rua. Carla repreende Raíssa pela nota baixa na prova. Nanda fica chateada com Ivete. Max constrange Meg na frente de Beto. Joaquim vê Rita com Nina no colo e a hostiliza.

Bom Sucesso

Alberto diz a Paloma que ela lhe trouxe a alegria de volta. Marcos agradece Paloma. Ramon hostiliza Waguinho, que é defendido por Elomar e Francisca. Nana pede a Paloma para voltar a trabalhar na mansão. Mario avisa a Silvana que o médico disse que há chances de sua visão voltar com o tempo. William aconselha Gisele a esquecer Diogo e ficar com Yuri. Marcos avisa a Natasha que não quer compromisso com ela. Paloma pede a opinião da família para o convite que Nana lhe fez, para trabalhar de novo na mansão.

A dona do pedaço

Maria da Paz sorteia um ingrediente inusitado para colocar em seu bolo. Vivi e Berta enganam Camilo. André é hostil com Leandro. Agno defende Leandro na academia. Otávio tenta ajudar a filha a fugir com Chiclete. Vivi é chamada para ser jurada do concurso de bolos. Jô fala com Carmelinda que pretende usar Téo para conseguir um bom casamento. Yohana previne Téo contra Jô. Uma das concorrentes sabota a massa do bolo de Maria da Paz. Agno decide ajudar Leandro a estudar. Yohana e Camilo interrogam Ellen e Evelina, que acusam Régis. Fabiana vê Rock e Joana se beijando. Jô é chamada para depor e prejudica Régis. Rael vai à casa de Lyris. Régis é preso. Maria da Paz é desclassificada do concurso.

SBT

As aventuras de Poliana

Nancy começa a trabalhar na lanchonete da Ruth Goulart. Luca é convocado a diretoria. Poliana conta a Pendleton sobre a mudança, o que o deixa visivelmente incomodado e o faz tomar uma atitude extrema. Os meninos do Clubinho tentam fazer as pazes com Lorena. Sophie ajuda Lindomar a superar seu medo de público. Devido a sua deficiência, Bento decide não participar das aulas de interpretação na escola. O pai de Eric diz a Sophie que ela é uma ameaça a segurança das crianças e exige que ela pare de dar aulas na Ruth Goulart.

Cúmplices de um resgate

As crianças fazem os últimos ensaios individuais para a peça de teatro. Na gravadora, Bira (Ailton Rosa) diz para Felipe e Julia que gosta da recepcionista Letícia. Julia deixa um bombom para Bira e outro igual para Leticia com a intenção de que um pense que o outro mandou o chocolate. Regina faz Manuela falar com Raul para dizer que está tudo bem.

RECORD

Topíssima

Beatriz tenta acalmar Lara. Antonio e o enfermeiro se assustam ao ouvirem o grito de Sophia. Eles se aproximam e a veem desesperada por causa de um lagarto inofensivo. Edevaldo leva Inês para sair. Antonio consegue acender uma pequena fogueira. Lara é amparada por Beatriz. Edevaldo leva a esposa para comemorar no hotel de Sophia. Inês fica insatisfeita ao ter que ficar no local de trabalho. Sophia se afasta para fazer xixi. Antonio e o enfermeiro se desesperam ao ouvirem o barulho de uma onça. Bruno vai até a casa de Paulo Roberto e o pressiona para dizer a verdade sobre o incêndio no Cantinho da Laje.

O rico e Lázaro

Matias estranha o comportamento de Gadise. Ebede agradece o apoio de Joana. Amitis gosta de conversar com Shamiran. Neusta incomoda os nobres no palácio. Sammu-Ramat avisa à Kassaia que o encontro secreto acontecerá hoje à noite. Evil pede para falar com Joaquim. Nitócris sente ciúmes de Amitis com Shamiran. Evil se abre com Joaquim. Nabonido lê as poesias que fez para Nitócris. Nabucodonosor reclama da fraqueza do filho e Nebuzaradã sugere uma caçada. Alguns guardas chegam ao alojamento de escravos para buscar Asher.