Resumo das novelas do dia 13 de março de 2019

Isabel seduz Alain

Em “Espelho da vida”, Priscila mostra a Daniel uma foto de Margot. Lenita revela a verdade a Marcelo. Lenita pede ajuda a Hugo para encontrar Pat. Cris/Julia procura o esconderijo de Eugênio para pegar as passagens de Maristela. Priscila conta a Daniel, Alain e Isabel que viu Felipe no momento em que quase se acidentou. Alain convida Daniel para conhecer Rosa Branca. Vicente leva Margot para visitar o passado em sonho. Isabel seduz Alain. Gustavo diz a Eugênio que Cris/Julia está grávida de Danilo.

Malhação

Gabriela ajuda Kavaco a realizar o sonho de Amanda de lançar um livro. Tito diz a Nina que não viajará com ela. Marcelo consegue fazer com que Gabriela e Rafael aceitem trabalhar juntos. Amanda se emociona ao lançar seu livro. Marli anuncia a Paulo que está grávida. Rafael e Gabriela trocam olhares de carinho.

Verão 90

Herculano e Janaína se reencontram na festa de boas-vindas de João. Janaína se surpreende ao saber que Herculano está morando no conjunto habitacional. Dandara assiste ao clipe de Ticiano na tevê e fica encantada. João diz a Janaína que precisa descobrir a verdade sobre a morte de Nicole. Mercedes se assusta ao encontrar Gisela como vendedora na loja de Álamo. Jerônimo fica petrificado ao ler uma mensagem ameaçadora no espelho de seu banheiro e confronta João.

O sétimo guardião

Elisa afirma que não irá embora com Jurandir. Jurandir persegue Elisa pela cidade. Laura enfrenta Valentina. Mirtes insulta Luz ao ver a moça na igreja. Milu se entristece ao saber da partida de Jurandir e decide ajudar Elisa. Maltoni pede Elisa em casamento. Padre Ramiro obriga Mirtes a ir embora da igreja. Jurandir se entende com Elisa. Valentina procura Marcos Paulo.

SBT

Teresa

Teresa a adverte que não permitirá que falte com respeito para com sua mãe. Oriana enfrenta Teresa e a acusa de ter vergonha da própria mãe. Renan e Esperança se casam. Rubens chega para ver o filho e ameaça o casal. Oriana contrata Roberto como motorista para assim ter maiores informações acerca de Teresa. Teresa, graças a sua força de vontade e disciplina, recupera todos os movimentos de seu corpo.

As aventuras de Poliana

Filipa, sem conseguir fazer o trabalho da aula de ciências, arma um plano para tentar se dar bem. Brenda conta a Sophie que está rolando um vídeo dela na internet no grupo Abandonadas no Altar. Sérgio procura Pendleton para conversar e diz que Roger o transferiu de setor por razões pessoais. Antônio vai visitar Branca e a leva flores. Glória elogia as telas de Luísa e oferece um espaço na galeria para uma exposição solo. Filipa troca as placas das maquetes do trabalho de ciências e Yasmin vê tudo.

RECORD

Jesus

Pilatos ergue uma taça de vinho e faz um brindo em agradecimento ao Deus dos judeus pela cura de Helena. Deborah descobre que seu filho foi localizado. Jesus prega sobre a figueira e sobre o fim que está próximo. Apóstolos se preocupam. No santuário, Caifás coloca azeite no candelabro, bem próximo às cortinas. Joana pede para Almáquio preparar um banquete para os prisioneiros. Caifás observa pessoas fazendo ofertas e sorri. Jesus e os apóstolos aparecem no pátio do templo.