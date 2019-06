Resumo das novelas do dia 11 de junho de 2019

Jô mente para Maria e consegue dinheiro para montar estúdio

Em “A dona do pedaço”, Beatriz desconfia de Otávio e Linda aconselha a filha a não confrontar o marido. Camilo tenta controlar Vivi e Fabiana alerta a blogueira. Vivi pede que Otávio não deixe Beatriz. Jô garante a Régis que conseguirá o dinheiro que precisa com Maria da Paz. Vivi, Fabiana, Kim e Téo chegam ao Rio de Janeiro. Jô sonda Amadeu sobre a quantia de que precisa para a cirurgia de Gilda. Antero pede ajuda a Camilo para encontrar o pai de Eusébio. Tonho alerta Maria da Paz sobre Rael. Jô mente para Maria da Paz e consegue dinheiro com a mãe. Jô dá o dinheiro para Kim montar o estúdio de fotografia.

Malhação

Rita revela a Lígia que Lara subornou Nilton para demiti-la da loja. A festa de aniversário de Jaqueline gera expectativa em todos. Vânia alerta César sobre a ameaça de Karina a Jaqueline. Lígia e Joaquim confrontam Lara, que garante que Rita está inventando mentiras sobre ela. Marco tenta se aproximar de Carla, mas Madureira o provoca. Camelo implica com Guga, e Rita o beija para ajudar o amigo. Rita, Guga e Serginho se preocupam com a reação de Camelo.

Órfãos da terra

Laila afirma que jamais perdoará Helena. Davi diz a Ali que prefere sua irmã escolha outro noivo. Bruno conforta Laila, e Jamil se irrita. Orientado por Paul, Adilson leva seu food-truck à oficina de Caetano. Elias pede perdão a Laila. Faruq sugere que Zuleika trabalhe como fisioterapeuta na clínica de Letícia. Davi conhece Cibele. Valéria organiza os preparativos para seu casamento com Norberto. Santinha se interessa por Fauze. Elias promete a Helena que irá se separar de Missade. Elias compra o food-truck para Missade, e Dalila e Paul comemoram.

Verão 90

Janaína pede um tempo a Raimundo, depois de trocar beijos com o chef. Dandara aceita fazer a turnê com Ticiano. Patrick paralisa no palco na hora do show, mas Candé o socorre. Quinzão fica arrasado com a indignação de Lidiane ao descobrir que ele é o seu fã. Lidiane avisa a Manu e João que será empresária do casal. Vanessa afirma a Mercedes que ela deve ser sua aliada se não quiser perder Quinzinho. Jerônimo é hostilizado pelos fãs de Manu e João.

SBT

As aventuras de Poliana

Pendleton assume para Poliana que fez a doação anônima, e a menina tenta o convencer de que foi um ato guiado por Deus. Dona Branca descobre que Mirela está namorando Luca, furiosa, ela impõe condições para o namoro da neta. Marcelo desconfia da relação entre OTTO e Pendleton. Campo de Férias da 0110 é divulgado na internet, e durante o jantar, Mário lê a notícia para o pai e o irmão. Irritados com a presença de Débora em sua casa, a família de Roger entra em consenso e toma uma decisão para resolver a situação.

Cúmplices de um resgate

Otávio esquece o celular na empresa, Safira atende e finge ser uma mulher que está passando a noite com ele. Rebeca, que está no vilarejo, fica chateada e acredita na mentira. Helena fica chocada ao saber que o encontro é com Nico e não com Pedro. Ofélio vai até a mansão de Isabela e diz que está procurando emprego.

RECORD

Topíssima

Gabriela decide questionar Sophia pela atitude de Lara. A milionária janta com Antonio em um restaurante humilde. Madalena não libera Jandira do castigo. Rafael questiona Paulo Roberto pelo corte da bolsa de Gabriela. O vilão nega envolvimento e avisa que foi demitido pela sobrinha. Carlos diz que Lara cortou a bolsa de Gabriela por ela ser filha de Mariinha. Sophia e Antonio são surpreendidos pela chegada de Gabriela. A moça acusa Sophia de ter cortado sua bolsa de estudos.

Jezabel

Jezabel deitada sobre o peito de Acabe diz que tem um pedido a fazer. Acabe desconfia e pergunta do que se trata. Jezabel pede autorização para derrubar os altares do Deus de Israel. Acabe fica preocupado com o pedido e diz que isso provocaria a ira do povo. Jezabel justifica que Samaria precisa ser unificada e não ter mais divisões representadas pelos altares.