Resumo das novelas do dia 02 de abril de 2019

Olavo ameaça Gabriel e expulsa Valentina

Em “O sétimo guardião”, Olavo ameaça Gabriel. Valentina avisa a Murilo e Marcos Paulo que foi expulsa do sobrado. Marcos Paulo descobre que um novo químico irá trabalhar no laboratório em seu lugar. Murilo pede para Gabriel deixar que Valentina fique no casarão. Valentina se desespera ao descobrir que seus bens foram bloqueados. Os guardiães temem que a Irmandade termine. Feliciano oferece sua casa para Valentina. Gabriel e Murilo pensam em uma solução para as ameaças de Olavo. Mattoso chantageia Marcos Paulo e Valentina. Eurico revela ao povo a existência da fonte.

Malhação

Tânia afirma a Solange que a acusação contra Gabriela é falsa. Márcio chega a Bento Gonçalves e sente a ausência de Pérola. Tânia pede perdão a Gabriela e Álvaro. Brigitte anuncia que a cirurgia de Rosália foi um sucesso. Osvaldo, Solange e Virgílio afirmam a Cláudio que ele poderá voltar ao Sapiência, caso minta sobre as circunstâncias de sua expulsão. Márcio conhece Sirena. Fabiana aceita o acordo de Solange para destruir Gabriela.

Órfãos da terra

Elias chega com Rodrigo à festa de Kháled. Missade recebe um cartão de sua prima Rania, que mora no Brasil. Em São Paulo, Cibele participa de uma manifestação feminista. Rania prevê o futuro de Zuleika na borra do café. Na Síria, a casa de Elias é invadida por rebeldes, e Laila percebe que um dos homens está ferido. Começa a guerra na Síria, e a casa de Elias e sua família é destruída. Laila e Elias procuram por Missade e Kháled. Elias e Laila encontram os corpos de Rodrigo e seus demais parentes.

Verão 90

Gisela reconhece que Patrick é um dos Tigres Siberianos e o beija na frente de Lidiane. Dandara reclama com Quinzinho por não assumir o namoro com ela. Jofre tenta convencer Lidiane a contar a verdade para Manu sobre João. Larissa desabafa com Vanessa e revela que se apaixonou por Diego. Janaína encontra Raimundo, que anuncia que a chef de cozinha está na capa da Revista Famosos. Mercedes não gosta de saber que Janaína irá inaugurar um restaurante e promete que impedirá o sucesso da moça.

SBT

Teresa

Mariano diz a Luisa que não duvida que Teresa ame Arthur, mas para ela sempre foi e será muito mais importante o dinheiro, e como Arthur já não o tem, e Fernando sim, ela fará de tudo para conquistá-lo. Luisa, fora de si, diz que não acredita em nenhuma palavra de Mariano, pois se existe alguém que sempre se portou como uma verdadeira irmã para ela, essa foi Teresa. Teresa segue pressionando Fernando para que ele termine seu compromisso com Luisa, ela contas que Mariano os viu juntos e já ameaçou que contar tudo a Arthur.

As aventuras de Poliana

Marcelo e Luísa voltam e explicam o que houve. Pendleton recebe várias caixas que foram encomendadas e fica muito feliz. Guilherme e Jeff contam a Ciro o que ouviram dos bandidos. Gui tem certeza de que Roger é o mandante da tentativa de roubo dos quadros. Marcelo fica furioso com as atitudes de Afonso e chega em casa aos berros. Débora diz a Roger que ele será apontado como o principal suspeito do que houve com Marcelo e Luísa. Afonso e Luísa discutem. Raquel descobre que Durval pediu para Gui se afastar dela.

RECORD

Jesus

Caius é atingido por uma enorme pedra que cai sobre suas pernas. As pessoas no palácio tentam se segurar. Dimas e Gestas morrem. Longinus enfia uma lança no corpo de Jesus, de onde começa a jorrar sangue e água. Petronius diz que este Homem é mesmo Filho de Deus. Satanás olha para a cruz e grita, desesperado. Muitas pessoas voltam ao Gólgota, arrependidos por não terem reconhecido o Filho de Deus. Pilatos autoriza o sepultamento de Jesus. O Messias é retirado da cruz. Maria termina de cobrir o Filho com pano de linho branco. O triste cortejo de Jesus segue pela paisagem de Gólgota.