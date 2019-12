Resumo das novelas de 21 a 28 de dezembro de 2019

Elias é morto por Rosemary

A semana será de muitas emoções em Bom Sucesso. Após uma tentativa de fuga, Rosemary e Elias sofrem um acidente de carro e o vilão se nega a prestar socorro à esposa que num momento de fúria atira e mata o marido.

Éramos seis

Sábado, 21 de dezembro

Higino ajuda Adelaide e Alfredo a despistar Emília. Zeca amanhece doente e Olga se preocupa. Marcelo desconfia da história que Mabel contou para Carlos. Inês se entristece com a ausência de Carlos. Natália flagra Almeida e Clotilde juntos.

Segunda-feira, 23 de dezembro

Afonso chama Alfredo para comemorar o novo trabalho de Inês. Lúcio reclama de Isabel para Virgulino. O freguês de Lola leva a encomenda sem pagar. Carlos agride Alfredo ao vê-lo com Inês.

Terça-feira, 24 de dezembro

Carlos se desculpa com Alfredo. Almeida desiste de desabafar com Julinho sobre Clotilde. Lola consola a irmã. Carlos confronta Mabel. Lola proíbe Almeida de se encontrar com Clotilde.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Julinho se irrita por não conseguir namorar Lili. Lola decide ir com Afonso cobrar a dívida de seu cliente. Carlos se recusa a ir ao baile com Inês. Clotilde e Almeida se beijam.

Quinta-feira, 26 de dezembro

Karine implica com Soraia. Mabel mente para Carlos ao ser questionada sobre o pai. Almeida se embriaga. Higino ajuda Adelaide a levar Alfredo para o baile. Soraia atenta contra Lili. Josias desmente Mabel e Carlos fica furioso.

Sexta-feira, 27 de dezembro

Isabel fica envergonhada com o olhar de Felício. Alfredo e Adelaide pulam na piscina do clube sem roupas. Julinho e Soraia se beijam. Isabel dança com Felício.

Sábado, 28 de dezembro

Maria comenta com Olga sua desconfiança de Neves. Emília questiona Higino sobre Justina. Neves procura Zeca. Lola recebe uma nova dívida de Júlio e todos se desesperam.

Bom Sucesso

Sábado, 21 de dezembro

A assistente social conclui que o casamento de Léo e Toshi não é falso. Marcos finge para Rosemary que está com ciúmes de Paloma e Elias. O cachorro Apolo assusta Marcos.

Segunda-feira, 21 de dezembro

Rosemary vai à casa de Paloma e ameaça Elias. Nana conta a Alberto que Diogo não apareceu na audiência do divórcio. Alberto acorda desmemoriado no dia em que deveria entregar o dinheiro para Elias.

Terça-feira, 24 de dezembro

Machado avisa a Marcos que a polícia entrará na casa de Elias para apreender as provas. Tadeu diz a Elias que ele já pode fazer a doação. Tadeu prepara uma emboscada para Marcos e Machado.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Alberto recupera a memória. Elias se nega a ajudar Rosemary, que atira no marido. Rosemary é presa. Alberto confidencia a Vera que não aguentará passar pelo processo da doença terminal e pensa em dar um fim a seu sofrimento.

Quinta-feira, 26 de dezembro

Paloma comunica aos filhos sobre a morte de Elias. Mário faz uma serenata para Nana e a pede em namoro. Alice surpreende Marcos ao se revelar como a “nerd de Bonsucesso”. Mauri sugere que Alberto se submeta a um novo tratamento para a doença.

Sexta-feira, 27 de dezembro

Alberto aceita a proposta de Mauri. Alice ganha o concurso da Prado Monteiro e beija Waguinho. Há uma passagem de tempo. Nana avisa a Alberto que o livro de Eric é um sucesso. Jeff consegue identificar Diogo nas imagens da câmera do desfile.

Sábado, 28 de dezembro

Diogo comunica a Gisele que acabará com a família Prado Monteiro. Alberto convida Mário para se mudar para a mansão. Silvana diz a William que ninguém pode saber de sua gravidez. Diogo surpreende a todos ao comparecer ao lançamento do livro.

Amor de mãe

Sábado, 21 de dezembro

Vitória conhece Sandro. Lídia e Tales ficam juntos. Thelma vai ao encontro de Gabo, e os dois se beijam. Durval lamenta com Carolina sua frustração com Thelma. Magno comunica a Leila que deseja se casar com Betina.

Segunda-feira, 23 de dezembro

Gabo e Thelma se beijam, e Durval vê. Ryan surpreende Marina no aeroporto, e uma moça filma o encontro dos dois. Marina desiste de viajar. Leila volta para a casa de Lurdes. No trânsito, Vitória entra em trabalho de parto.

Terça-feira, 24 de dezembro

Sandro ajuda Vitória a dar à luz. Érica demite Lucimara, e Raul apoia a mulher. Davi revela a Raul que Álvaro mentiu sobre o duto. Raul confronta Álvaro. Marconi procura Gabo no restaurante de Thelma.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Marconi resgata Gabo, que aceita usar o restaurante de Thelma para as negociações do bandido. Durval ensina Danilo a cozinhar. Sandro afirma que pagará o aluguel da casa de Lurdes. Camila descobre que Lurdes vendeu a casa para Nuno.

Quinta-feira, 26 de dezembro

Lurdes desabafa com Camila. Carlinhos faz uma proposta de trabalho para Ryan. Thelma encontra um objeto estranho entre seu carregamento de peixe, e fala com Gabo, que finge indignação. Vitória pressiona Amanda para pedir demissão da PWA.

Sexta-feira, 27 de dezembro

Oliveira convida Lurdes para sair. Vitória vai à comunidade onde Kátia morava, e Farula expulsa a advogada. Belizário confronta Agenor, que não resiste. Álvaro informa a Amanda que seu pai faleceu. Vitória confronta Daisy sobre o paradeiro de seu filho.

Sábado, 28 de dezembro

Betina pede o divórcio a Vicente. Lídia dá um carro a Tales. Natália insinua que Carol deve morar com Durval. Thelma sabota os preservativos de Danilo. Sandro distribui presentes para Lurdes e a família.