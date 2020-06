Relatório mostra eficiência nas ações de combate à covid-19 em Cascavel

O relatório apresentado nesta terça-feira (09) pela Secretaria de Saúde, com apoio de todas as secretarias e departamento da municipalidade, mostrou a eficiência de servidores no trabalho orientativo e fiscalizatório no combate à covid-19. No aeroporto já são 301 abordangens de casos assintomáticos e 14 que apresentaram sintomas da doença e forma testados.

Quanto às abordagens na barreira sanitária, 6.415 apresentaram-se assintomáticos e 52 apresentaram algum sintoma da covid-19. Em relação ao uso de máscaras, 345 pessoas foram abordadas sem o uso do dispositivo, outros 258 utilizavam máscaras de forma correta cobrindo o nariz e a boca.

Nas ações realizadas pela Guarda Municipal, Defesa Civil, Território Cidadão, Setor de Fiscalização do Alvará, Polícias Civil e Militar, Cettras/Transitar, Vigilância Sanitária e Vigilância de Saúde do Trabalhador foram 8.004 estabelecimentos inspecionados, 1.172 estabelecimentos notificados, 20 locais interditados e 25.824 pessoas orientadas.