Região tem o pior mês de maio dos últimos três anos

Marechal Rondon – Os dados divulgados ontem pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Economia referentes ao mês de maio confirmam o que os empresários da região já suspeitavam. A economia, ainda retraída e sem grandes expectativas para recuperação em curto ou médio prazos, teve mais um reflexo na geração formal de empregos. Maio de 2019 teve o pior desempenho nos últimos três anos.

Os seis principais municípios do oeste – Assis Chateaubriand, Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Medianeira e Toledo – geraram juntos apenas 305 novas contratações. Na comparação com maio de 2018 o recuo foi de 61%. Lá haviam sido efetivadas 782 pessoas. A retração também pôde ser notada no acumulado do ano. De janeiro a maio de 2019 estes municípios contrataram 4.129 pessoas, contra 5482 em igual período de 2018. O desempenho só não foi pior que em 2017 quando, em cinco meses, haviam sido contabilizadas 3.728 novas contratações.

Nenhum município da região entre os analisados no levantamento teve mais demissões do que contratações, mas em Marechal Cândido Rondon, por exemplo, o saldo final foi de apenas uma contratação. Isso porque as admissões por lá no mês passado somaram 585, enquanto os desligamentos chegaram a 584. O município que mais empregou foi Foz do Iguaçu, com 102 novas carteiras assinadas.

Cascavel, que vinha mantendo a liderança das contratações, teve um desempenho bem tímido em maio. Deduzidas as demissões das contratações, o município gerou apenas 14 novos postos de trabalho e alcançou o segundo pior desempenho regional. No acumulado do ano o município segue sendo o maior empregador, com 2.072 novas contratações, seguido por Foz do Iguaçu com 908. O desempenho mais tímido no oeste no acumulado anual foi o de Marechal Rondon, com apenas 77 novas contratações.

Tanto no desempenho mensal quando no acumulado do ano, os serviços seguem na vanguarda da geração formal, respondendo por mais da metade das novas vagas. Já a administração pública figura entre as que mais demitiram durante o ciclo.

Cenário nacional e estadual

Em todo o País foram criadas no mês passado 32.140 vagas formais de emprego, o pior resultado para o mês desde 2016, quando foram fechados 72.615 postos. No cenário nacional, o dado veio bem abaixo de estimativas do mercado. A consultoria LCA, por exemplo, previa geração líquida de 78.200 postos. Em maio de 2018, foram geradas 33.659 vagas de emprego. No ano, o saldo está positivo em 351.063 vagas, aumento de 0,91% na comparação com o mesmo período de 2018. Já nos últimos 12 meses, são 474.299 postos criados, alta de 1,24%. No Paraná a geração formal de postos de trabalho somou apenas 1.431 novas contratações no mês passado, contra 1.798 em maio de 2018 com recuo, portanto, de 20%. No acumulado do ano são 39.737 efetivações, número ligeiramente superior aos 38.699 somados no acumulado de janeiro a maio do ano passado.

Reportagem:Juliet Manfrin