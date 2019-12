Região oeste: Exportações desaceleram, mas já são 12,4% maiores que em todo ano de 2018

Cascavel – Após um primeiro semestre surpreendente, as exportações do oeste do Paraná perderam fôlego a partir de agosto, mas mesmo assim se mantêm bem acima do ritmo estadual e nacional, que, ao contrário, acumulam queda de 20,2% e 6,4%, respectivamente, no acumulado de janeiro a novembro deste ano.

Por aqui, destaque para Cascavel, que reassumiu a liderança perdida em abril para Toledo, mas que mesmo assim acumula a maior alta no ano, de expressivos 90%.

Somadas as vendas dos oito principais exportadores da região, o oeste mandou para fora do País 24,3% a mais que no mesmo período do ano passado, totalizando US$ 2,184 bilhões, valor 12,4% maior que o registrado em todo o ano de 2018.

O crescimento mais arrojado aconteceu no primeiro semestre, quando a região exportou 47,4% a mais que no mesmo período de 2018, alcançando US$ 1,259 bilhão em apenas seis meses. De julho a novembro as vendas perderam fôlego e representam alta de 3,22% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O destaque na região é para a avicultura (57,6%) e para a soja (16%) e o principal mercado continua sendo a China. Esses municípios exportaram US$ 1,259 bilhão em carnes e miudezas de aves e US$ 354 milhões de grãos.

Cenário parecido no Estado, que, apesar da queda de 38,6% das vendas de soja nos 11 meses, o produto continua sendo o principal item da pauta de exportações, respondendo por 20% do total enviado para fora do País. Em segundo lugar é a carne de frango, que representa 15% das exportações paranaenses, com crescimento de 15% no ano, totalizando US$ 2,23 bilhões.

Reacomodação e projeções

Na avaliação do superintendente da Ocepar (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), Robson Mafioletti, os resultados do oeste do Paraná são “excelentes”. “A desaceleração é reflexo provável de uma exportação muito forte no primeiro semestre. Parte do crescimento acumulado no período é resultado dos investimentos das cooperativas há cerca de duas décadas para industrializar a matéria-prima recebida dos cooperados”, diz Mafioletti.

Exceto Foz, as demais cidades têm uma ou mais plantas de industrialização de frangos/suínos e, recentemente, peixes. “Fator que impulsiona o setor. Em Toledo a região foi beneficiada fortemente com o problema da peste suína africana, que ocorreu na China e dizimou 40% da produção daquele país, que produz anualmente 55 milhões de toneladas de carne suína. Para se ter uma ideia, o Brasil produz 4 milhões de toneladas de carne suína”, afirma Mafioletti.

Para o primeiro semestre de 2020, o superintendente da Ocepar aponta um cenário positivo: “Serão necessários mais alguns anos para os chineses recomporem sua produção. E, quanto à safra de soja, acreditamos que será muito positiva, apesar dos 30 a 40 dias de atraso no plantio”.

O dólar acima da casa dos R$ 4,10 também será um ponto favorável ao mercado brasileiro lá fora: “O câmbio é uma variável chave bem favorável às exportações”.

Veja o comportamento mensal de cada município: