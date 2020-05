Reflexos da covid-19: Receita cai e déficit da Uopeccan pode chegar a R$ 4 milhões mensais

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Os reflexos da pandemia do novo coronavírus atingem todos os setores, inclusive hospitais. Na Uopeccan, por exemplo, a redução das doações, a suspensão das campanhas de arrecadação e o aumento dos insumos podem dobrar o déficit mensal da instituição, que já era de R$ 2 milhões. “Nós já sentimos uma redução de cerca de 30% nas doações em dinheiro. As pessoas tiveram as finanças impactadas e, além disso, também registramos queda na receita por conta da redução dos atendimentos – em alguns setores houve redução de até 80% – e, aliado a isso, não conseguimos avançar em projetos adicionais que aumentariam a arrecadação em pelo menos 10%, mas que ficaram suspensos; e a própria arrecadação diminuiu, pois era baseada na realização de eventos, leilões que ajudavam a cobrir o déficit e a fechar as contas. Não sabemos o valor exato do impacto ainda, pois é preciso fechar as contas de abril, mas já estimamos que o déficit vai dobrar, chegando a R$ 4 milhões”, explica o administrador do hospital, Luciano Maldonado Felipe.

Ele acredita que em maio os reflexos serão maiores, uma vez que em março ainda houve um período de normalidade.

Outro fator que complica ainda mais a situação é o aumento no valor dos insumos. “Por conta da pandemia, com a procura de EPIs [Equipamentos de Proteção Individual] básicos, como luvas, máscaras e aventais, os preços subiram até 5.000%, o que aumenta ainda mais os custos”, acrescenta.

Alternativas

Questionado sobre possíveis demissões para corte de custos, o administrador disse que não é uma decisão planejada no momento e que a instituição conta com a ajuda da comunidade para conseguir manter a prestação dos serviços e até continuar com os projetos de ampliação. Mas também já articula possíveis acordos com os governos estadual e federal para impedir que o trabalho seja prejudicado. “Estamos tentando negociações e também agindo com cautela para não comprometer o futuro das atividades”, ressalta o administrador.

Contudo, se não houver um auxílio do governo ou aumento da arrecadação, pode ser revisto o planejamento do hospital.

Tratamento covid

A Uopeccan também atua no tratamento de pacientes de covid-19. Até o momento 65 pacientes foram atendidos (com internação) entre confirmados, suspeitos e descartados, em Cascavel e Umuarama. O valor desse tratamento também ainda não foi repassado ao hospital.

Para a maioria dos casos, o repasse deve ocorrer pelo SUS (Sistema Único de Saúde), e por enquanto todo o custeio do tratamento foi feito pelo hospital.

Além disso, houve impacto nas despesas com contratação de equipes e insumos relacionados ao enfrentamento da doença, que também elevaram as despesas.