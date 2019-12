Recuperação: Indústria cresce, mas opera com 70% da capacidade

Curitiba – O ano ainda não terminou, mas os dados de dezembro divulgados pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) e pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria de Trabalho), do Ministério da Economia, já apontam que 2020 será um ano determinante para a recuperação do setor.

Segundo a pesquisa mensal, houve crescimento de 1,6 ponto no Icei (Índice de Confiança do Empresário Industrial) em dezembro em relação ao mês anterior, chegando a 68,9 pontos, bem acima dos 50, na área de otimismo. Decompondo o resultado, o indicador de condições, relacionado aos últimos seis meses, ficou em 63,7 pontos. Enquanto o de expectativas, projeção para próximos seis meses, subiu para 71,5 pontos.

Em relação aos empregos na indústria de transformação o saldo também é positivo: mais de 8.100 vagas foram criadas em 2019 no Paraná. Porém, o valor é 26% menor que o saldo de janeiro a novembro do ano passado.

Na pesquisa mensal realizada com industriais do Estado, a CNI revela que 65% dos empresários informaram estar operando com 70% da capacidade instalada; 43% têm expectativa de aumento de demanda por seus produtos nos próximos meses e 57% têm previsão de fazer investimentos. Com relação à geração de empregos, 67% informaram que pretendem manter seu quadro de funcionários. “Os dados reforçam os resultados da Sondagem Industrial divulgada este mês pela Fiep, em que quase 80% dos empresários estavam otimista para 2020, em função de previsão de aumento de vendas e melhorias na conjuntura econômica”, destaca o economista da Fiep.

Construção civil

No ano, a indústria da construção civil gerou 10 mil vagas, sendo que em novembro houve demissões e o saldo no mês fechou em -586 vagas. No ano passado, o saldo de janeiro a novembro era de 5.440 empregos gerados.

No geral, tanto na construção civil como da indústria de transformação, o resultado no Paraná é favorável, mas a recuperação do emprego ainda esbarra na perda de fôlego em relação ao ritmo que vinha registrando no ano passado. “O que se vê é que o crescimento da produção industrial este ano tem gerado empregos na indústria, porém, não no mesmo ritmo do ano anterior. A tendência é que vá se recuperando se o cenário de agora se mantiver em 2020. Mas essa recuperação será gradual, condicionada ao ritmo da atividade econômica, com grande expectativa da aprovação da Reforma Tributária”, observa o Evânio Felippe, economista da Fiep.