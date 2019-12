Recuperação: BC eleva previsão de alta do PIB em 2019 e 2020

Brasília – O BC (Banco Central) aumentou de 1,8% para 2,2% sua previsão de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2020. A estimativa consta do relatório trimestral de inflação, divulgado nesta quinta-feira (19). “Ressalta-se que essa perspectiva está condicionada ao cenário de continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira”, informou a instituição.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia brasileira.

A previsão do BC está em linha com o que acredita o mercado financeiro, que projeta um crescimento da economia da ordem de 2,25% em 2020.

A instituição também revisou para cima sua expectativa para o crescimento da economia brasileira neste ano. A previsão foi elevada de 0,9% para 1,2%.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o PIB brasileiro cresceu 0,6% no terceiro trimestre, na comparação com o segundo trimestre, puxado pelo consumo das famílias e pelo investimento privado.

Em todo ano passado, o crescimento da economia brasileira somou 1,3%, de acordo com números revisados.

Expectativas de inflação

O Banco Central também informou que a estimativa de inflação, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), subiu de 3,3% para 4% este ano. A previsão considera a trajetória estimada pelo mercado financeiro para a taxa de juros e de câmbio neste ano e no próximo.