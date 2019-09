Recém-nascida encontrada por PMs continua no hospital

Reportagem: Cláudia Neis

Toledo – A menina recém-nascida encontrada dentro de uma caixa de sapatos em um terreno baldio por policiais militares de Toledo na manhã do último sábado (14) continua internada no hospital.

A bebê, que foi registrada com o nome Clara Vitória – nome escolhido pelos PMs que a encontraram -, não tem previsão para receber alta.

De acordo com o Conselho Tutelar de Toledo, que acompanha o caso, a bebê é prematura e nasceu com 36 semanas, ou seja, oito meses de gestação e, apesar de não apresentar problema de saúde, deve permanecer no hospital até adquirir mais resistência.

Depois que for liberada pela equipe médica, Clara Vitória, que já passou por todos os testes que devem ser feitos em recém-nascidos, deve ser levada a uma casa abrigo, onde ficará à disposição para adoção.

O Conselho afirmou que houve grande procura de pessoas dispostas a adotar a criança, mas que somente pessoas que já estão cadastradas no programa de adoção e já passaram por todos os processos de análise e capacitação que confirmam a possibilidade de adoção é que poderão adotá-la.

Entrega legal

O Conselho Tutelar lembra do programa Entrega Legal, em que gestantes que não têm intenção de ficar com o bebê podem manifestar o desejo de doação da criança após o nascimento. O procedimento garante segurança para a criança e também para a mãe, que é acompanhada durante a gestação e entrega o bebê no hospital, logo após dar à luz. Todo o processo acontece em sigilo e sem risco de responder por algum crime.

Sem pistas

De acordo com a Polícia Militar, diversas diligências forma realizadas em busca da mãe da criança, mas até o momento não existem pistas de quem seriam os pais da bebê.