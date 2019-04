Receita Federal e BPFron fazem operação na Vila Portes

A Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu e o Batalhão de Fronteira da Polícia Militar do Paraná realizaram nesta terça-feira(02) uma operação conjunta que resultou na retenção de dois ônibus, mercadorias estrangeiras e cigarros contrabandeados, que estavam em um estacionamento no Bairro Vila Portes.

Cigarros contrabandeados foram apreendidos em barracas comerciais no mesmo bairro. Algumas mercadorias foram abandonadas pelos proprietários, estas foram encaminhadas para o depósito da Receita. Durante a ação, a responsável por uma das lojas fechou as portas ao avistar as equipes de fiscalização. Os servidores conseguiram abrir o estabelecimento e lá encontraram vários cigarros contrabandeados do Paraguai.

Entre os volumes, a equipe encontrou vários eletrônicos de alto valor, cigarros e bebidas. Todas as mercadorias foram encaminhadas à Alfândega de Foz, estima-se que elas somem aproximadamente R$ 585 mil. Ninguém foi preso.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.