Receita Federal apreende quase meia tonelada de cocaína no Porto de Paranaguá

A madrugada desta quinta-feira (17) foi marcada por duas apreensões de cocaína no Porto de Paranaguá/PR que totalizaram aproximadamente 450 quilos da droga.

A primeira apreensão ocorreu por volta da meia-noite. Foram encontrados 169,5 quilos de cocaína em bolsas que foram colocadas em um contêiner que teria como destino o Porto de Gioia Tauro, na Itália.

A segunda apreensão ocorreu por volta das 3h da madrugada, quando foram encontrados 281 quilos de cocaína também em bolsas. Dessa vez o destino do contêiner seria o Porto de Sines, em Portugal.

Em ambas apreensões as bolsas com as drogas foram colocadas no contêiner, provavelmente no método rip-on/rip-off, ou seja, sem o conhecimento do exportador.