Reabertura do comércio de Umuarama vai depender da evolução do Covid-19

Após a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama (Aciu) divulgar em redes sociais um comunicado, ontem (quinta-feira, 26) pela manhã, de que o comércio no município deveria ser reativado na próxima terça-feira (31), a Prefeitura de Umuarama foi forçada a divulgar uma nota rebatendo a informação, reforçando que a reabertura do comércio local dependerá da evolução do Covid-19 na cidade e na região.

A decisão da reabertura das lojas na cidade é do prefeito Celso Pozzbom, que fará a definição das normas através de decreto municipal.

O decreto 69/2020, divulgado em Diário Oficial em 23 de março, definiu o fechamento do comércio pelo período de 7 dias, determinando a quarentena no município.

Segundo o prefeito, o decreto lembra que apesar de o decreto estipular a data de encerramento da quarentena, outro documento poderá levar à extensão da data.

“As proibições de funcionamento e abertura ao público previstas nos incisos III, V e VII do artigo 3º do Decreto Municipal nº 063, de 19 de março de 2020, ficam prorrogadas até 30 de março de 2020, devendo ser respeitadas até as 24 (vinte e quatro) horas de tal data”, consta no texto do decreto.

A Prefeitura esclarece que a extensão do período de quarentena poderá da evolução do quadro do coronavírus na cidade e na região.

Em nota, a Prefeitura informa que, “conforme o decreto 069/2020, o comércio em geral deve permanecer fechado até a próxima segunda-feira, 30/03, com exceção dos setores considerados essenciais, que contam com regras específicas de funcionamento. O município não definiu, ainda, se o período de fechamento será estendido ou não, o que depende da evolução do quadro do coronavírus na cidade e região. Um novo decreto deve ser publicado nos próximos dias, revendo as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia. Ressaltamos que, os decretos publicados pela Prefeitura de Umuarama, se respaldam em legislação federal, assim como, atendem as orientações passadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde

Prefeito explica que decreto pode ser alterado e período de quarentena pode ser estendido através decreto a qualquer momento. Tiago Boing/Assessoria-PMU

Casos descartados

A Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama divulgou ontem (quinta-feira, 26), a atualização dos números do coronavírus na cidade, constatando que exames descartaram seis casos suspeitos. Com esta mudança, agora há 34 pacientes passados pelas unidades de saúde do município e foram avaliados como casos suspeitos de Covid-19, que ainda aguardam resultados. O Município seguia até ontem à tarde, sem nenhum caso confirmado da doença. A boa notícia é que não houve aumento das notificações. Os números estabilizaram, continuando em 40, apesar de a Secretaria de Estado de Saúde apontar na noite da quarta-feira (25), que 56 casos estão sendo investigados na cidade.