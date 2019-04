São Pedro do Iguaçu – Um rapaz de 28 anos ficou gravemente ferido em um acidente na PR-585 entre São Pedro do Iguaçu e Toledo, na tarde de ontem.

Um Monza e um caminhão bateram de frente próximo a uma curva. Com a força do impacto, o carro ficou completamente destruído e partiu em dois pedaços. O motorista teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus de Toledo. O condutor da carreta não se feriu. Ainda não se sabe a causa do acidente.