Rapaz de 22 anos morre após ser atingido por objeto em empresa

Um rapaz de 22 anos identificado como Júnior Aparecido Buffman morreu na manhã dessa terça-feira (09), após sofrer um acidente de trabalho.

De acordo com informações de populares, Júnior retirava peças de concreto de um caminhão guincho quando foi atingido por um dos objetos.

Inicialmente havia a informação de que a vítima era um homem com idade aproximada de 50 anos, logo após o atendimento foi informada a idade correta de Júnior.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados mas quando chegaram no local, a vítima já estava em óbito. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para identificação.