Quatro pessoas estão internadas na UTI em Umuarama com suspeita de Covid-19

Durante seu pronunciamento diário nessa terça-feira (31), o prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom revelou que o sistema de saúde do município mantém quatro pessoas internadas em estado grave em leitos de UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) aguardando resultado de exames para saber se estão infectados com a Covid-19.

Além destes, duas pessoas foram confirmadas com a infecção, sendo que uma delas foi contagiada no município (transmissão comunuitária). A mulher de 23 anos, caixa de um supermercado, está em isolamento domiciliar.

Ainda de acordo com o prefeito, a cidade possui 40 leitos para atendimento aos infectados com a doença, mas apenas 18 deles estão disponíveis para atender aos necessitados que se deslocam de toda a região de abrangência da 12ª Regional de Saúde.

Construção civil reativada

Após ter participado de uma videoconferência com o governador Ratinho Jr, juntamente com outros 20 prefeitos das maiores cidades do Paraná, Pozzobom se reuniu na tarde da segunda-feira (30) com empresários e representantes da construção civil e setores correlatos para discutir as medidas adotadas na contenção do avanço do coronavírus entre a população.

“Nos próximos dias poderemos flexibilizar a paralisação de atividades que representam menos riscos de contágio. A construção civil é uma delas, com os devidos cuidados, pois na maioria das obras os operários trabalham ao ar livre e a certa distância, uns dos outros”, avaliou Pozzobom, ressaltando que amanhã (quinta-feira, 2), publica um novo decreto, detalhado como deverá ser a retomada dos trabalhos na construção civil em Umuarama, mesmo assim ele reforça que “tudo depende da evolução dos casos de coronavírus. Temos que manter o cuidado com os idosos, doentes crônicos e demais grupos de risco; definir horários diferenciados para os trabalhadores, evitar a aglomeração e o contato direito com clientes e reforçar as medidas de higiene, distância e orientações”, apontou.

Plano de contingenciamento

O prefeito lembrou que o plano de contingenciamento do município está fluindo bem. “Também estamos cuidando dos andarilhos, adequando espaço para pernoitarem, garantindo a alimentação e atenção médica em caso de problemas de saúde. O município também tem fornecido 450 cestas básicas mensais por meio da Assistência Social, mais de 600 cestas verdes, distribuindo produtos alimentícios a várias entidades e os colégios também tem atendido a população. Estamos preocupados com a situação econômica sim, mas atentos à saúde e ao bem-estar da população”, finalizou Pozzobom.