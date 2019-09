Quatro lugares místicos no Brasil para conhecer nas férias

Os lugares místicos estão espalhados pelo mundo todo. São espaços muitas vezes sagrados para os povos locais, alguns deles abertos para a visitação, outros fechados. Dos vários lugares místicos no Brasil, separamos alguns exemplos, todos eles abertos para turistas e curiosos.

São Tomé das Letras (MG) – Conhecido pelas energias que transmite, São Tomé das Letras é uma cidade mineira que conserva vários atrativos. Entre eles estão a Cachoeira da Lua, o Vale das Borboletas, a Pedra da Bruxa e vários outros. Existem pessoas que chegam a defender que a cidade abriga uma passagem que faz conexão direta com Machu Picchu.

Alto Paraíso de Goiás (GO) – A atmosfera desse lugar é descrita por visitantes como “mágica”. Ela é cortada pelo mesmo paralelo que corta Machu Picchu, o que talvez explique o caráter místico. Além disso, para quem aprecia o esoterismo, o local é um prato cheio. A cidade abriga várias minas de quartzo, conhecido por suas propriedades energéticas. Esse está entre um dos lugares místicos no Brasil que mais despertam a atenção das pessoas.

Chapada dos Guimarães (MT) – A beleza do cerrado brasileiro não é o único atrativo da Chapada dos Guimarães. O local é muito visitado em razão de suas características místicas. É grande o número de pessoas que afirma ter visto cores e luzes diferentes por lá. Alguns consideram que, além das energias, existe grande presença de eletromagnetismo. Há quem diga que alguns morros da Chapada dos Guimarães sejam utilizados para o pouso de naves extraterrestres.

Caverna do Diabo (SP) – Considerada a maior caverna do Estado de SP e uma das maiores do Brasil, a Caverna do Diabo é marcada pelas lendas, principalmente as contadas pelos quilombolas. Segundo relatos, é possível escutar vozes e gemidos vindos de seu interior e que o próprio Diabo mora por lá. Sem dúvidas, esse pode ser considerado um dos lugares místicos no Brasil mais famosos do Brasil.

Nesses locais, leve em consideração que é preciso ter respeito pelas tradições. Na maioria dessas cidades e lugares, existem povos nativos, com fortes raízes, costumes e crenças.

Uma boa dica do que fazer nesses lugares é meditar. A meditação permite o encontro da pessoa com ela mesma, o que possibilita alcançar estágios mais avançados da mente. Aproveite as energias e o ambiente mágico para crescer. Se você acredita e quer aproveitar, vale a pena passar algum tempo imerso na paz desses lugares. A experiência pode ser reveladora e transformadora.

