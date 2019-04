Quanto vale o seu bem-estar? Você pode viver muito melhor

A terapeuta holística Samar Nagi Gradella traz a Cascavel várias técnicas revolucionárias na área das energias quânticas curativas, como EHT, QT, Reiki, Reflexologia podal, Barras de Access, florais etéricos e angelicais (sem uso de qualquer erva ou teor alcoólico, somente energias). Trabalha também com o sistema de curas fractais, fraternidade branca e com a equipe médica interdimensional.

Hoje vamos falar mais sobre a EHT.

A EHT é uma terapia desenvolvida para tratar as doenças por meio da autossimilaridade. Com suaves toques em determinadas áreas da cabeça e do corpo em pontos quentes e febris, que o terapeuta desenvolve a partir de estudos com uma investigação minuciosa, é possível abaixar a febre nesses locais, proporcionando a melhora ou a cura do corpo através da eliminação das toxinas e assim restaurando a saúde do corpo, da mente e atua até mesmo em fatores psicológico e financeiro, deixando-o livre de doenças e conflitos existentes.

A terapeuta Samar trabalha com técnicas de alto grau de resultados positivos, levando muitos de seus pacientes a se restaurarem, se reequilibrarem e se autocurarem, tendo assim a boa qualidade de vida almejada por todos.

“Às vezes pensamos que vamos gastar muito semanalmente com as terapias, mas quanto vale a sua saúde? Quanto vale o seu bem-estar? Quanto pode valer poder andar, comer, viajar, ser livre, independente e sem se intoxicar com cada vez mais medicamentos que provocam mais toxicidade ao seu organismo? Tenho certeza de que a sua resposta foi de que isso não tem preço”, afirma a terapeuta.

“As prioridades e as escolhas de vida e saúde só você pode decidir, assim como sua autocura, seja física, emocional ou psicológica”, acrescenta.

Samar deixa claro que um bom terapeuta jamais irá retirar do paciente medicamentos receitados pelos médicos da medicina tradicional, mas observa que, com as terapias e a autocura, o próprio corpo irá dizer que basta de medicamentos. Naturalmente as energias quânticas, por se tratarem de técnicas, deverão ser seguidas como o orientado pela terapeuta para se obter a autocura.

Contudo, é preciso ter compromisso com a terapeuta, com as terapias e consigo mesmo, respeitando o prazo e a quantidade de sessões sugeridas pela terapeuta, pois cada caso é um caso e cada pessoa é única. Muitos podem alcançar a autocura em apenas uma sessão, outros demandam no mínimo de seis a oito sessões para restaurarem a saúde. “Mas o que são seis a oito semanas para nós, seres humanos, que procuramos saúde e bem-estar a vida toda”, questiona Samar.

A terapeuta garante que a autocura acontece independente de você acreditar ou não: “Saúde plena e vida leve dependem de você!”

A terapeuta Samar Nagi Gradella atende na Rua Vicente Machado, 1.434 – Centro, Cascavel. No mesmo prédio da Odonto Requinte. Agendamento pelos telefones (45) 99997-6060 ou (45) 3224-5071

Depoimento de Luisa, 65 anos

Eu tinha problemas respiratórios, bronquite, pneumonia, asmas desde os sete anos. Com o tempo, depois de várias pneumonias e muitos medicamentos seguidos de várias internações, posso dizer que passei a infância e a adolescência mais em hospitais do que em casa.

Com crises fortes e constantes, em 1983 fiz um tratamento homeopático em que se diminuiu a alopatia e aumentou a dose homeopática, as crises diminuíram, mas não sarei. O bom daquela época (e agora) é que deixei de tomar qualquer medicamento intravenoso com cortisona, a qual nos afeta não só fisicamente.

Em 2000 tive uma parada respiratória. Em 2010 fui diagnosticada pelos médicos com insuficiência pulmonar, tinha apenas 33% da função pulmonar, cansava muito, respirava mal, adquiri peso por não conseguir me exercitar ou trabalhar, perdi e muito a qualidade de vida. Em 2012 eu me mudei para o interior e comecei a sentir dores nas articulações, tinha também artrose, meus pés e minhas mãos já mostravam indícios de deformação, e algumas hérnias de disco. E, ainda, algumas pedras na vesícula, a qual não pude operar porque o pulmão não suportaria a anestesia. Eu me tornei uma pessoa inútil e muitas vezes acamada por tantas dores que sentia e tomava muitos e muitos medicamentos para as dores e para o pulmão, mas nada resolvia. Em meados de 2016 resolvi que não tomaria mais nenhum tipo de medicação, estava cansada e desiludida, pensei: ‘se eu vou ficar morrendo com dores tomando medicação, eu vou parar, assim morro mais rápido’. Estava de fato deprimida e muito cansada. E assim o fiz. Passava a maior parte sem fazer nada porque tudo doía. Em janeiro de 2017 eu conheci a EHT, a qual, com ajuda da terapeuta Samar, que foi me auxiliando, fui melhorando das dores do dia a dia. Às vezes as dores voltavam e, como a terapeuta Samar fazia as técnicas me dizendo que era normal porque havia muita medicação solidificada de uma vida toda. Ela dizia: ‘aguenta, vai passar’. Dia após dia eu fui melhorando rapidamente só com a terapia. Após três meses do início do tratamento já me sentia curada de tudo o que sentia. Acabaram-se as dores, a falta de ar, a bronquite, a asma… Hoje caminho quilômetros, se necessário, e nada sinto. Eu me tornei uma pessoa ativa e feliz.

Agradeço à terapeuta Samar e às suas técnicas abençoadas, com grande êxito de cura.