Psicólogos podem amenizar impacto do diagnóstico do câncer de mama

Entre os estudantes da faculdade de psicologia, a área da Psicologia Hospitalar tem se mostrado como uma das grandes opções para quem deseja seguir a carreira nos cuidados da saúde mental.

Além das clínicas, em que o profissional de psicologia deve realizar um atendimento mais individual, o dia a dia em hospitais tem exigido a presença de psicólogos para que os pacientes tenham o melhor tratamento.

Doenças graves, como o câncer de mama, que ainda mantêm um alto índice de mortalidade em todo o mundo, podem assustar quem recebe um diagnóstico. O impacto do diagnóstico pode fazer com que os pacientes se sintam derrotados e isso pode contribuir para que a doença avance ou que o tratamento não traga os resultados desejados.

Sensibilidade para lidar com o tema

Receber uma notícia como essa pode desestabilizar qualquer pessoa, afinal, isso indica mudanças importantes não apenas para o corpo da paciente, como também pode trazer prejuízos para a vida profissional, social e mexer com a autoestima das mulheres. Ou seja, é necessário ter um acompanhamento para que não apenas o físico seja tratado, mas também a saúde mental.

A falta de informação também é um dos grandes fatores para todo o sofrimento que o diagnóstico pode trazer. Segundo relatos de alguns médicos, há pacientes que relatam o término de relacionamentos, pois os parceiros também tinham medo de “contrair o câncer”, como se tratasse de uma doença contagiosa.

Isso faz com que algumas das pessoas que recebem o diagnóstico de câncer de mama acabem por fugir do hospital, buscando esconder de todos a sua real condição. Porém, o tratamento contra o câncer é totalmente gratuito pela rede de saúde pública, o SUS, e, quanto antes ele for detectado, mais fácil será reverter o processo e a mulher ser curada.

Acompanhamento durante todo o tratamento

O mais adequado é que o psicólogo esteja preparado não apenas para o momento do diagnóstico, como também para todo o tratamento. É importante que as pessoas sejam assistidas durante toda a angústia que os momentos mais difíceis podem trazer ou simplesmente para ajudar a encontrar as conquistas durante o tratamento.

Desta forma, também é possível evitar que os pacientes sofram com sintomas de depressão e ansiedade, comuns a quem passa por situações de estresse e sofrimento.

