Projeto da Unioeste entrega equipamentos para o Huop

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) recebeu mais de 100 face shields, que foram produzidas nas impressoras 3D do laboratório de Computação Gráfica e Processamento de Imagens, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu, pelo projeto “Impressoras 3D vs Covid-19”. “Procuramos oportunizar uma resposta rápida para os materiais que estavam em falta no mercado”, diz o professor do curso de Ciência da Computação, Claudio Marquetto. Essa é a primeira entrega de face shield para o Huop.

Além disso, foram entregues grampos para tubos de respiração, conhecidos como “clamp” e lâminas para videolaringoscópio. “Estes foram modelados no laboratório e tiveram alguns ajustes para melhorar a capacidade de uso. Essa é a versão final aprovada pelos médicos”, explica Marquetto.

Essa doação, de acordo com o diretor do Huop, Rafael Muniz de Oliveira, representa uma economia para o hospital. “O custo de se comprar pronto é muito maior, principalmente dos grampos e lâminas para videolaringoscópio, que são essenciais para o processo de intubação, deixando o profissional menos exposto a risco. Em razão disso, essa junção da universidade no combate à Covid-19 é extremamente importante e aproxima o hospital dos demais campi”, afirma.

É importante ressaltar que esse projeto conta com apoio do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), Parque Tecnológico de Itaipu – PTI e empresários, que também auxiliaram na doação de matéria-prima e impressoras 3D. “Essa união é o que permitiu dar uma resposta mais rápida para garantir a segurança dos profissionais de saúde, para que tenhamos uma condição ainda maior de enfrentar essa pandemia”, finaliza Marquetto.

Já foram atendidas pelo projeto, as seguintes entidades:

HMPGL-Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Banco de Leite Humano. Foz

UPA João Samek

UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa

UPA Porto Meira

Ministério da Saúde / Secretaria Especial de Saúde Indígena / DSEI LSul

Dentistas

SAMU-FOZ

SSPFI

Atenção básica

SIATE Foz

Diretoria de Receita da Secretaria Municipal da Fazenda da PMFI

Polícia Federal

SETI

SMED-Foz do Iguaçu

Secretaria de saúde de Itaipulândia